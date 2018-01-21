Министры стран ОПЕК+ обсудят ситуацию на нефтяном рынке

Министры стран ОПЕК и ряда стран, не входящих в ОПЕК, проведут в столице Омана - Маскат - очередное заседание мониторингового комитета по выполнению сделки по сокращению нефтедобычи.

Министерский комитет состоит из профильных министров стран ОПЕК - Алжира, Кувейта, Венесуэлы и Саудовской Аравии - и стран, не из числа картеля - России и Омана. В этом году со-председателями комитета являются министры энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и России Александр Новак.

Напомним, полтора месяца назад было принято решение о продлении сделки по ограничению нефтедобычи на весь 2018 год. Сегодня перед министрами уже стоит интересная задачка - цены на нефть неожиданно выросли до немыслимых почти $70 за баррель. Участники сделки в последнее время утверждают, что цена для них не важна, главное - убрать с рынка лишние запасы. За прошедший год им удалось решить эту задачу наполовину, частично из-за «неожиданно» выросшего спроса на нефть.

Проблема в том, что высокие цены на нефть подстегивают рост добычи со стороны производителей, не участвующих в сделке - главным образом добытчиков сланцевой нефти в США, которые и обрушили цены в 2014 году со $140 за баррель до $27 за баррель в начале 2016 года.

Запасы нефти превышают средний 5-летний уровень на 120 млн баррелей

В четверг ОПЕК снова повысил прогноз роста поставок нефти в 2018 году со стороны стран не-ОПЕК, в основном за счет США.

Согласно договоренностям стран ОПЕК+, принятым в конце ноября в Вене, где было принято решение о продлении сделки до конца 2018 года, предусмотрена возможность корректировки соглашения в июне 2018 года.

«Ввиду неопределенностей, связанных главным образом с предложением (на рынке нефти - ИФ) и в некоторой степени, с ростом спроса, предполагается, что в июне 2018 года будет рассмотрена возможность для дальнейших корректировок, основываясь на превалирующих условиях на рынке и достигнутом прогрессе для ребалансировки рынка», - говорилось в пресс-релизе ОПЕК по итогам заседания.

В связи с ростом цены и повышением прогнозов по добыче нефти в США на рынке возникли обсуждения, насколько долгосрочна текущая цена на нефть, и не стоит ли прерывать сделку уже в июне.

И в то время как министры из стран ОПЕК заявляют, что надо "держаться" до конца 2018 года, ряд других министров говорят, что в июне может быть обсуждена стратегия выхода из сделки.

«Мы будем смотреть и на цены, и на их долгосрочность на высоких уровнях, и на фундаментальные показатели - баланс спроса и предложения. Я думаю, что у нас будет возможность все эти вещи обсудить на мониторинговой комитете, который состоится через неделю в Омане», - сказал Александр Новак на прошлой неделе.

S&P повысило прогноз цен на нефть в текущем году

Соглашение, предусматривающее снижение странами ОПЕК добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а странами не-ОПЕК - на 558 тыс. б/с по сравнению с уровнем октября 2016 года, начало действовать с 1 января 2017 года. В конце мая страны договорились о продлении соглашения на 9 месяцев - до 31 марта 2018 года, а в ноябре - до конца 2018 года на тех же условиях. Целью соглашения является снижение уровня мировых запасов нефти до среднего пятилетнего уровня.