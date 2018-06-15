Министры стран ОПЕК+ обсудят возможное перераспределение квот и принципы дальнейшего взаимодействия

23 июня министры стран ОПЕК и не-ОПЕК, участвующие в сделке по ограничению добычи нефти, обсудят возможное перераспределение квот, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

На встрече также планируется рассмотреть рамочные принципы дальнейшего регулярного и устойчивого взаимодействия между странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Напомним, ранее главы Минэнерго РФ Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допускали возможность постепенного увеличения добычи нефти.

В частности, отмечалось, что добыча нефти стран ОПЕК+ сократилась на большие объемы, чем планировалось. Так, в декабре 2016 года страны ОПЕК+ договорились в целом снизить добычу на 1,8 млн баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2016 года.

В настоящее время добыча нефти ниже уровня октября 2016 года на 2,8 млн баррелей в сутки. В частности, резкое падение добычи было зафиксировано в Венесуэле.

Отметим, за последние 2 месяца текущего года цена на нефть колеблется в районе $75-80 за баррель.