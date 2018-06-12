Минсельхоз намерен установить границы 3218 населенных пунктов страны

Во всех регионах Казахстана в рамках ревизии земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов и частично земель особо охраняемых природных территорий на общей площади 127,8 млн га выявлены расхождения в учете как по количеству субъектов, так и по площади земель. Об этом сегодня в сенате в ходе встречи с руководством МСХ РК по вопросам ведения государственного земельного кадастра сообщил председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Ермек Карентаев.

Так, расхождения по агроформированиям составила по количеству 2594 единицы, по площади – более 1 млн 800 тыс га. По земельным участкам граждан расхождение по количеству субъектов составило 17782 единиц на площади более 2,5 млн га. Кроме того, в кадастре не были учтены более 4900 субъектов.

«На сегодня выявлены и в 2017 году недостатки устранены, учетные данные приведены в соответствие с фактическим состоянием», - поспешил он успокоить депутатов.

В текущем году, по его данным, ревизия будет продолжена на землях промышленности и особо охраняемых природных территорий.

«Одной из целей ревизии земель является актуализация сведений по обеспечению сельских населенных пунктов установленными на местности границами. В республике имеется 6725 населенных пунктов, из них только в 3507 установлены границы. Отсутствие в населенных пунктах границ способствует нарушениям при предоставлении и использовании земель, их недостоверной оценки, возникновению земельных споров и судебных тяжб. А также не позволяет выделить сельчанам вокруг населенных пунктов пастбищные угодья для содержания скота», - посетовал спикер.

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Для решения указанной проблемы, по словам Ермека Карентаева, совместно с акиматами утверждены планы мероприятий, согласно которым до 2021 года предусмотрено установить границы по 3218 населенным пунктам, в том числе в текущем году 1275 селам.