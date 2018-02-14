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МИР: В обрабатывающую промышленность в 2018 году инвестируют до 1 трлн тенге

14.02.2018 12:35   661   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Объем инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающей промышленности в Казахстане в 2018 году ожидается на уровне 1 триллиона тенге, сообщил 14 февраля министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек.

«Реализация запланированных мероприятий в 2018 году позволит обеспечить рост стоимостного объема обработанного экспорта на 10,3 % к уровню 2017 года, производительности труда обрабатывающей промышленности на 6%, инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности на сумму до 1 трлн тенге», - сказал Касымбек на заседании коллегии МИР.

По его сведениям, в текущем году планируется ввод более 150 новых проектов в обрабатывающей отрасли с созданием 15 тыс. рабочих мест, в прошлом году в рамках карты индустриализации введено 120 проектов на сумму 1,5 трлн тенге, создано около 10 тыс. постоянных рабочих мест.

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«Продолжается работа по 51 казахстанско-китайскому проекту в индустриальной сфере, запущено четыре проекта, в этом году планируем ввести в эксплуатацию шесть проектов на сумму $363 млн и начать строительные работы по пяти проектам на сумму 623 млн долларов, всего их 51 на сумму более $27 млрд», - напомнил министр.

Объем услуг нефтесервисных компаний составляет 2,2 трлн тенге в год

Он также напомнил, что в прошлом году его ведомством совместно с партнерами из Германии, Швеции и Финляндии проведена диагностика готовности казахстанской промышленности к внедрению индустрии 4.0. По итогам этого исследования утверждены меры по техническому перевооружению базовых отраслей промышленности, направленные на создание экосистемы для внедрения цифровых технологий, которые включены в госпрограмму «Цифровой Казахстан».

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«В рамках этой работы были проаудированы более 500 казахстанских ведущих компаний в горнорудном секторе и в обрабатывающей промышленности, итоги этой работы говорят о том, что многие предприятия находятся еще на уровне индустрии 2.0, и если есть предприятия уровня 3.0, это в основном созданные в период реализации ГПФИИР, - сказал глава МИР. - В текущем году мы начнем работу по оцифровке семи модельных цифровых фабрик, которые станут демонстрационными площадками возможности цифровых технологий, это ведущие предприятия в своих отраслях, такие как Химфарм, Казхром, КазахмысЕвразиан Фудс и другие предприятия», - добавил он.

По его словам, эти предприятия должны показать «значение и важность цифровизации для других предприятий Казахстана», параллельно будут реализовываться проекты по внедрению технологий Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях горно-металлургического комплекса.

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«Сегодня мы имеем 14 таких проектов, мы подписали трехсторонние соглашения с самими предприятиями и акиматами, в текущем году три проекта уже будут реализованы», - уточнил Касымбек.

По его мнению, для перехода казахстанской промышленности к Индустрии 4.0 на сегодня сформированы необходимые первоначальные условия, в течение года министерство планирует частично переориентировать  некоторые меры господдержки на большее стимулирование цифровизации. Речь идет, в частности, об определении такого вида затрат, как цифровизация, при возмещении расходов предприятий, предоставление грантов доступного заемного капитала, льготного лизинга и других.

«С учетом новых глобальных технологических трендов по цифровизации промышленности и инновационной составляющей до конца года будет разработана Концепция третьей пятилетки индустриализации. А в следующем году уже будет принята программа, для начала реализации ее с 2020 года, направленная на становление промышленности «цифровой эпохи»,согласно поручения озвученного в Послании Главы государства народу Казахстана на 2018 год, - добавил глава министерства.  – В целях усиления координации работы по реализации инновационной политики прорабатывается вопрос создания Совета по инновационной политике во главе с премьер-министром», - сообщил он.

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Помимо этого, до конца текущего года планируется принять новый закон о венчурном финансировании.

«Согласно поручению главы государства в текущем году будет усилен проактивный подход по привлечению инвестиций. В настоящее время завершается разработка инвестиционного бренда Казахстана. Будет запущена в промышленную эксплуатацию информационно-мониторинговая система. Кроме того, в мае текущего года планируется проведение большого международного инвестиционного форума в Астане, который позволит расширить возможности по привлечению инвестиций в нашу страну», - заключил Касымбек.

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9 февраля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев устроил публичную «порку» всему текущему кабинету министров. Как вы думаете, какие последствия это будет иметь в будущем?
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  • 3. Карим Масимов вернется на должность премьер-министра

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  • 1. Уволят еще пару-тройку министров
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  • 2. Сменят весь кабинет министров до конца года
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Цитата дня
Состоятельные люди хотят иметь банк - создают, работают. Это частное, государство не имеет никакого отношения. А потом проваливаются - и теперь государство должно поддерживать штаны? Нельзя! Создал - отвечает пусть до конца.
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
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