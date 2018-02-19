Мировые цены на нефть продолжают расти

Согласно данным торгов в понедельник, цены на нефть продолжают расти после существенного подъема по итогам предыдущей недели.

На момент написания материала (на 14:35 по времени Астаны), согласно данным торгов на Investing.com цена на нефть марки Brent составила $65,14 за баррель, поднявшись в цене по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 0,46%.

Цена на нефть марки WTI составила $62,05 за баррель, поднявшись в цене по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 0,81%.

Рынок частично восстановил позиции после существенного снижения, отмеченного с конца января на фоне сигналов роста добычи в США, пишет Interfax Казахстан.

Увеличению цен на нефть способствовали подъем фондовых рынков и ослабление доллара относительно основных мировых валют, пишет MarketWatch.

Пятничные данные Baker Hughes, указавшие на рост числа действующих нефтяных буровых установок в США по итогам четвертой недели подряд, не смогли ухудшить настрой трейдеров. По данным Baker Hughes, число таких установок за неделю выросло на 7 единиц - до 798.

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Эксперты отмечают, что фактором, поддерживающим рынок, является снижение запасов нефти на терминале в Кушинге, где хранится нефть, торгуемся на NYMEX.

Отметим, согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в Кушинге за неделю, завершившуюся 9 февраля, уменьшились до 32,7 млн баррелей по сравнению с 36,3 млн баррелей неделей ранее.