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Мировые цены на нефть растут из-за Ирана и данных API о запасах

27.06.2018 16:57   513   0

По итогам торгов в среду мировые цены на нефть продолжили подъем. Рынок продолжает отыгрывать сообщения о том, что США требуют от союзников прекратить закупки иранской нефти к ноябрю.

Кроме того, повышательное давление на рынок оказывают данные Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США, а также неопределенность в отношении объемов поставок нефти из Ливии и Канады, пишет Interfax Казахстан.

На момент написания материала, согласно данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 (по времени Астаны) составила $71,22 за баррель, поднявшись в цене на 0,98%.

Стоимость нефти марки WTI составила $71,19 за баррель, поднявшись в цене на 0,94%.

Цены на нефть растут из-за сокращения добычи в Ливии и Канаде...
Цены на нефть сдержанно растут утром в среду за счёт сокращения добычи в Ливии и Канаде, а также на фоне давления США на импортёров иранского сырья. О...

Напомним, по итогам предыдущей сессии Brent поднялась на 2,1%, до $76,31 за баррель, а WTI - на 3,6%, до $70,53. WTI впервые с конца мая завершила торги на отметке выше $70 за баррель.

Цены на нефть растут из-за сокращения добычи в Ливии и Канаде

Отметим, по данным API, запасы нефти в США упали за неделю, завершившуюся 22 июня, на 9,228 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 2,572 млн баррелей, пишет OilPrice.

Вместе с тем, резервы бензина увеличились на 1,152 млн баррелей вместо ожидавшегося повышения на 1,3 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1,785 млн баррелей, что превысило прогнозы более чем вдвое.

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Официальные данные Министерства энергетики США будут обнародованы в 19:30 (по времени Астаны) в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют снижение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, а также увеличение резервов бензина на 160 тыс. баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

США требуют от государств-союзников сократить импорт нефти из Ирана до нуля к 4 ноября 2018 года в соответствии с положениями американских санкций, восстановленных в мае, заявил во вторник представитель Госдепартамента США в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон хочет избежать выдачи разрешений на обход санкций или продление действующих соглашений. Если же компании не свернут закупки или поставки нефти из Ирана к началу ноября, им грозят суровые санкции США.

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