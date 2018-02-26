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Мировые цены на нефть сдержанно растут

26.02.2018 15:31   1236   0

По итогам торгов в понедельник цены на нефть эталонных марок сдержанно повышаются после двух недель роста подряд на фоне ослабления опасений перепроизводства в США и очередного сбоя поставок из Ливии.

Кроме того, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что ограничения ОПЕК+ на добычу нефти могут быть постепенно сняты в 2019 году таким образом, чтобы не потревожить рынок, пишет Interfax Казахстан.

На момент написания материала (15:30 по времени Астаны), согласно данным Investing.com, цена на нефть марки Brent составила $66,81 за баррель, цена на нефть марки WTI – $63,41 за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, увеличилось на прошлой неделе на 1 - до 799. Вместе с тем неожиданное снижение товарных запасов нефти в США, о котором стало известно в четверг, продолжает поддерживать оптимизм на рынках, пишет The Wall Street Journal.

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Экспорт нефти с ливийского терминала Меллита приостановлен, поскольку протесты привели к приостановке поставок с месторождения El-Feel впервые за два месяца.

Как сообщает агентство Bloomberg, в прошлую пятницу ливийская госкорпорация National Oil Corp. объявила форс-мажор в отношении поставок с El-Feel.

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