Мировые цены на нефть снизились

После закрытия рынков во вторник Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы сырой нефти в США снизились на 3,6 млн баррелей за неделю, которая завершилась 18 августа.

Также в отчете API указано увеличение запасов бензина на 1,4 млн баррелей, а запасов дистиллятов — на 2,0 млн баррелей.

Часто возникают серьезные расхождения между оценками API и официальными значениями о запасах нефти от EIA.

В 14:50 (по времени Астаны) сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на $0,16 до $47,67 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange потеряли $0,21, снизившись до $51,66 за баррель.

Во вторник во время торгов на европейских торговых площадках цены на нефть повысились, но рост цен сдерживался на фоне усилий основных производителей по сокращению добычи.

Страны ОПЕК и 10 других крупных производителей нефти договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки до конца марта 2018 года, чтобы сбалансировать предложение и спрос на глобальном рынке.

До настоящего момента соглашение по сокращению добычи не дало значительного результата на уровень запасов нефти в основном из-за непрекращающегося повышения добычи сланцевой нефти в США и увеличения поставок со стороны производителей, которые исключены из соглашения по сокращению добычи, например, Ливии и Нигерии.