Мировые цены на нефть умеренно снижаются

Цены на нефть умеренно снижаются в понедельник из-за наращивания добычи ОПЕК в сентябре.

Фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 1,30 процента до $56,03 за баррель. Фьючерсные контракты на американскую нефть WTI торгуются у отметки $50,89 за баррель.

Добыча нефти Организацией стран-нефтеэкспортёров (ОПЕК) в сентябре выросла на 50.000 баррелей в сутки до 32,86 миллиона баррелей в сутки, показали расчёты Рейтер.

Основными драйверами роста добычи ОПЕК в предыдущем месяце стали наращивание производства сырья в Ливии, которые не входят в глобальный нефтяной пакт, а также увеличение экспорта Ираком.

Таким образом, в сентябре члены группы выполнили условия сделки на 86 процентов против 89 процентов в августе, следует из расчётов.

ОПЕК и несколько стран вне организации в конце декабря 2016 года договорились сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради выравнивания баланса глобального спроса и предложения. Позже они условились продлить действие соглашения до марта 2018 года.

Среди других факторов, сдерживающих подъём рынка, аналитики называют рост буровой активности в США. Число буровых установок в США выросло за неделю на шесть штук, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. Число буровых является ранним индикатором объёма будущей добычи нефти в США.

В Павлодаре снова начнут производить авиакеросин