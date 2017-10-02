МНЭ РК: Более перспективным энергоносителем для Казахстана видится природный газ

Динамика мирового нефтегазового рынка показывает увеличение роли в последние годы газовой промышленности по сравнению с иными твердотопливными энергоносителями.

Предполагается, что такая тенденция в рамках прогнозирования энергетики мира до 2050 года не только сохранится, но и высока вероятность ее усиления. Вследствие чего предстоящий период в развитии энергетики характеризуется экспертами как эпоха «метана».

Для Казахстана все более перспективным энергоносителем видится природный и (или) попутный газ, извлекаемые запасы которого (с учетом открытых новых месторождений на Каспийском шельфе) составляют 3,9 трлн м куб., а геологические ресурсы - 6-7 трлн м куб..

В связи с тем, что газ является попутным, объемы его добычи напрямую связаны с объемами добычи нефти.

В Республике Казахстан более 70% объема добычи газа обеспечивают иностранные инвесторы из США, Китая, России, стран Европейского союза и представлены такими крупными национальными и транснациональными компаниями, как ExxonMobil, Сhevron, Agip, BP/Statoil, Shell, Total, INPEX, Philips, ЛУКойл, Оман Ойл, Eni и другие.

Добыча газа в Казахстане в 2016 году составила 46,4 млрд мкуб., что на 2,4% больше 2015 года, что подтверждает положительную динамику добычи газа.

В Казахстане снова растут цены на бензин

Основной рост добычи газа обеспечивается такими крупными недропользователями, как «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «СНПС-Актобемунайгаз».

В целом наблюдается положительная динамика по достижению годового планового показателя по добыче газа на 2017 год в объеме 48,1 млрд м куб., с учетом выполнения недропользователями республики намеченных геолого-технических мероприятий по увеличению добычи газа, а также по вводу мощностей по переработке попутного газа.

Одним из перспективных направлений развития газа является его глубокая переработка с получением газохимической продукции высокой добавленной стоимости.