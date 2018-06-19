Мощность первой очереди четвертого нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) составит 3 млн тонн в год, общая мощность – до 6 млн тонн, сообщило Министерство энергетики РК.

«В числе важных задач для нефтепереработки – строительство нового НПЗ. Создана рабочая группа для разработки предТЭО. Во втором полугодии определится будущее возможное местоположение завода», - сказал министр энергетики Канат Бозумбаев.

По его словам, технические параметры и механизмы финансирования четвертого НПЗ станут известны во втором полугодии.

При этом, как было показано на слайдах министерства энергетики во время выступления министра, мощность первой очереди четвертого НПЗ составит 3 млн тонн в год, общая мощность – до 6 млн тонн в год.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики прогнозировало возможность повторного возникновения дефицита ГСМ в Казахстане после 2021 года.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН