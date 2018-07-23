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Минсельхоз проводит работу по автоматизации процесса выдачи субсидий

23.07.2018 17:13   1172   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Министерство сельского хозяйства (МСХ) проводит работу по автоматизации процесса выдачи субсидий сельхозтоваропроизводителям, сообщила председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Ажар Каджибекова, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Это деньги местных исполнительных органов. Была выделена определенная сумма трансфертами общего характера. Они имеют право туда докладывать из своих бюджетов, то есть увеличивать, и это еще один из плюсов. Более того, сейчас проводится работа по автоматизации выделения субсидий для того, чтобы было меньше контакта между получателями субсидий и теми, кто выдает эти субсидии. Эта работа проводится министерством сельского хозяйства, то есть мы создаем условия для сельхозтоваропроизводителей, и это выражается в тех нормативно-правовых актах, которые разрабатывает министерство сельского хозяйства, в том числе для местных исполнительных органов», - сказала Ажар Каджибекова на пресс-конференции 23 июля.

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Она пояснила, что в частности, речь идет о субсидировании затрат на приобретение гербицидов.

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«Это обработка против сорняков. Местным исполнительным органам деньги были выделены трансфертами общего характера. Для чего это было сделано? То есть централизовано, когда министерство сельского хозяйства у себя держит деньги, то это называется ручной контроль», - сказала Каджибекова.

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По ее словам, это делается для того, чтобы местный исполнительный орган мог направлять эти деньги на востребованные виды субсидий.

«Бывают случаи, когда одни субсидии востребованы, другие – менее востребованы, у нас есть целый комплекс субсидий, которые выплачиваются местными исполнительными органами – на семена, на удобрения, на гербициды. Бывает так, что на семена спрос больше или на гербициды, или, наоборот, на семена меньше, а на гербициды больше. Когда общий пул денег находится в местном исполнительном органе, то они могут эти деньги передвигать между субсидиями, то есть обеспечить сельхозтоваропроизводителей теми финансовыми средствами, которые ими востребованы в данном случае и в данном регионе», - сказала она, отметив, что в результате весь процесс ускоряется и становится удобным для самих сельхозтоваропроизводителей.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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