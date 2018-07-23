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МСХ: Стадная саранча не повредила сельхозпосевы в Казахстане

23.07.2018 15:20   1456   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Сельскохозяйственные посевы в Казахстане не были повреждены стадными видами саранчовых, сообщила председатель комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства Ажар Каджибекова, передает корреспондент Kursiv.kz.

«В настоящее время химические обработки против стадных видов саранчовых вредителей практически завершены, из запланированных 1,9 млн га обработки проведены на площади 1,8 млн га…. Самое главное - повреждений сельскохозяйственных посевов не отмечено», - сказала она на пресс-конференции 23 июля.

По данным ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» распространение особо вредных организмов и карантинных объектов прогнозировалось на площади 5,1 млн га, в том числе болезней зерновых культур 2,4 млн га, стадных саранчовых вредителей 1,9 млн га (итальянского пруса 1 млн га, азиатской саранчи – 0,3 млн га, марокканской саранчи – 0,6 млн га и нестадных саранчовых – 444,4 тыс. га).

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Для организации защитных мероприятий по борьбе с особо опасными организмами из республиканского бюджета было выделено 3,57 млрд тенге, в том числе на борьбу со стадными саранчовыми вредителями – 1,3 млрд тенге и на проведение химических обработок против болезней зерновых – 1,5 млрд тенге.

Минсельхоз проводит работу по автоматизации процесса выдачи субсидий

В проведении защитных мероприятий против саранчовых задействовано 540 единиц опрыскивающей техники (37 самолетов, 31 ед. сверхлегкой авиации, 33 аэрозольных генератора, 141 ультрамалообъемный опрыскиватель, 106 наземных и 192 ранцевых опрыскивателя) по сравнению с 300 ед. техники в 2017 году.

Против нестадных видов саранчовых было обработано более 200 тыс. га. Данные работы проводятся местными исполнительными органами.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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