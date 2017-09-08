На 6 млрд тенге выработала электричества первая солнечная электростанция Казахстана

Гендиректор ТОО «Samruk Kazyna - United Green» Нурлан Капенов рассказал, с какими трудностями приходится сталкиваться первой солнечной электростанции Казахстана в условиях нестабильного курса тенге.

По словам Нурлана Капенова, история проекта «Бурное Солар-1» мощностью 50 мегаватт была успешной.

Гендиректор ТОО напомнил, что в 2014 году было открыто совместное предприятие «Samruk Kazyna - United Green», где 51% акции принадлежит британскому «United Green», имеющему опыт реализации «зеленых» проектов и 49% - компании «Samruk Kazyna Invest».

Для реализации данного проекта был получен долгосрочный займ от ЕБРР и Фонда чистых технологий. Станция введена в эксплуатацию 25 апреля 2015 года.

«Мы выдаем электроэнергию в сети АО «KEGOC» 220 киловольт. Продаем электроэнергию по контракту покупки электроэнергии расчетно-финансовым центром. Оплаты у нас идут вовремя. 2 июля Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев официально запустил нашу станцию в рамках Дня индустриализации, так как наш проект входил в Карту индустриализации. Станция работает очень хорошо, без каких-либо сбоев. На сегодня мы уже выработали 175 млн киловатт/час на сумму более 6 млрд тенге», - цитирует Нурлана Капенова МИА «Казинформ».

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Гендиректор компании также отметил, что проект является образцовым показателем ГЧП.

Он напомнил, что стоимость проекта составляла 22 млрд тенге.

«К большому нашему успеху, мы смогли реализовать проект до введения плавающего курса тенге. Собственные средства составили 30%, заемные средства - 16 млрд тенге», - подчеркнул гендиректор ТОО «Samruk Kazyna - United Green»..

Проект, по словам спикера, подлежал расширению и компания должна была приступить ко второй фазе, которая предусматривает увеличение мощности еще на 100 мегаватт.

«Изначально, мы хотели приступить ко второй фазе, то есть проект был рассчитан на 100 мегаватт, из них первая фаза - 50 мегаватт, вторая - 100 мегаватт. В этой связи в рамках первой фазы нами была построена подстанция. Но, к сожалению, после того, как произошла корректировка курса, тариф нас не устроил: 34 тенге 61 тиын, который абсолютно был не привязан к валюте», - сообщил Нурлан Капенов.

Ко второй фазе строительства компания все-таки приступила месяц назад и планирует завершить работы летом 2018 года.

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«Почему сейчас стала возможной реализация проекта? Это не потому, что увеличился тариф, либо стал низким процент финансирующей организации. Причина в том, что сейчас идет тренд на снижение оборудования солнечной электроэнергетики. Но опять же мы находимся на грани того, что если во время строительства произойдет повышение курса иностранной валюты по отношению к тенге, возможно, мы уйдем в дефолт. Вот в таких условиях нам приходится реализовывать проекты ВИЭ», - пояснил гендиректор компании.

Кроме того, он считает, что индикаторы, которые поставил перед собой Казахстан по доведению доли возобновляемых источников энергии в общей доле потребления до 3%, не будут достигнуты.

«Проблемы остаются те же - это отсутствие долгосрочного финансирования в тенге. В принципе, это основная проблема. Многие инвесторы, особенно частные, хотят приступить к строительству, но не могут», - заключил Нурлан Капенов.