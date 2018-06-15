На Алаколе прошла инспекция отелей в преддверии туристского сезона

С 13 по 15 июня управление туризма Алматинской области, совместно с акиматом Алакольского района, провело открытие летнего туристского сезона на озере Алаколь, передает корреспондент Kursiv.kz.

В рамках мероприятия в селе Акши был проведен семинар-тренинг для улучшения качества услуг на объектах приема Алакольского района. Представители турфирм, СМИ и блогеры приняли участие в инспекции отелей. Завершился инфотур рабочим совещанием с участием Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» по подготовке к открытию летнего туристского сезона на озере Алаколь.

«Перед нами стояла задача улучшить и расширить туристическую инфраструктуру. И мы ее успешно выполнили. Капитальное обустройство пляжа было проведено в срок и на высоком уровне. Теперь здесь современная зона отдыха, достойная нашей области. Мы уверены в том, что Алаколь имеет все шансы стать мировым брендом, и мы будем двигаться в этом направлении», - отметила руководитель управления туризма Алматинской области Жанар Алчимбаева.

Стоит отметить, что в целях реализации поручения президента Республики Казахстан были завершены строительно-монтажные работы по реконструкции дорог от села Акши к зонам отдыха, расположенных на побережье озера Алаколь.

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Общая протяженность автодороги составила 23,78 км, из них: по левому берегу – 15,53 км, по правому – 8,25 км. Стоимость проекта – 3,036 млрд тенге. Начаты работы по реконструкции автомобильных дорог «Талдыкорган-Усть-Каменогорск» общей протяженностью 763 км, стоимостью в 291, 2 млрд тенге, и «Ушарал-Достык» протяженностью 184 км - общая стоимость проекта - 41,2 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Алакольского района