На Кашагане усиливают систему IT- безопасности

Компания NCOC, разрабатывающая в Атырауской области морское месторождение Кашаган, усиливает систему безопасности в области IT.

«12 мая 2017 года компания NCOC стала одной из многих компаний в мире, подвергшихся кибератаке с использованием вредоносной программы WannaCry. Критические услуги по IT и доступ для всех пользователей были оперативно восстановлены.

Данная атака не оказала влияния на производственные операции, связанные с добычей нефти. Также не возникло проблем с обеспечением производственной безопасности. В настоящее время все операции, связанные с IT, ведутся в штатном режиме.

"Компания НКОК продолжает работу по усилению системы безопасности в области IT в целях исключения потенциальных атак в будущем", - сообщили в пресс-службе компании, отвечая на запрос агентства. Напомним, система информационной безопасности NCOC 12 мая около 18.00 зафиксировала вирусную атаку на серверы компании. В качестве превентивной меры был прекращен доступ к Интернету и корпоративной почте. Кибератака затронула 10-20% сервера и компьютеров кампании NCOC.