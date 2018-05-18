На НПЗ в Шымкенте завершился ремонт

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершился капитальный ремонт, передаёт МИА «Казинформ».
Ремонт удалось закончить с опережением графика на два дня.
«В рамках капитального ремонта проведены техническое освидетельствование, ремонт технологического и насосно-компрессорного оборудования, трубопроводов, производственных печей, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики основных и вспомогательных цехов», - сообщили в пресс-службе предприятия.
Одновременно, согласно совместному плану работ, проведены мероприятия по интеграции действующих технологических установок и новых установок крупного технологического объекта - комплекса установки каталитического крекинга RFCC, построенного в рамках проекта модернизации завода. По завершении ремонта произведен пуск технологических установок с выработкой продукции.
Напомним, ремонт на заводе начался 10 апреля.