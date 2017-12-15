На Павлодарском НХЗ завершили ремонт

Павлодарский нефтехимический завод завершил ремонт на установке производства водорода, приступив на ней к пусковым работам, сообщает пресс-служба ТОО «Павлодарский НХЗ».

«Ожидается, что с 21 декабря завод выйдет на технологический режим в полном объеме по всем видам нефтепродуктов», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, в конце октября в ходе сварочных работ на установке производства водорода, необходимой для выпуска дизельного топлива, был поврежден выпускной коллектор.

Новая деталь стоимостью 425 тысяч евро была заказана в Англии и изготовлена для ПНХЗ в рекордно короткие сроки. 29 ноября деталь самолетом была доставлена на завод. В работе по демонтажу поврежденного оборудования и установке нового принимали участие специалисты из Казахстана, Англии, Италии и России.

«В сжатые сроки был проведен монтаж нового выпускного коллектора, проведены испытания на герметичность и прочность. В результате слаженной работы установка по производству водорода была запущена раньше планируемого срока на 5 дней», - отмечается в сообщении компании.

Как сообщается, без повышения загрузки по нефти ПНХЗ увеличит производство дизельного топлива с 3900 до 5000 тонн в сутки, бензинов - с 3600 до 4600 тонн в сутки. При этом с 22 декабря завод переходит на производств нефтепродуктов экологического класса К4 в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

Атырауский НПЗ увеличит выпуск моторных топлив класса Евро-4 и Евро-5