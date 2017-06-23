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На ШНПЗ введена в производство автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов

23.06.2017 16:31   1130   0
На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс») в рамках реализации проекта «Модернизации и реконструкции ШНПЗ» введена в производство первая в Казахстане автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов (АУТН). 
 
Предварительно на АУТН были проведены пуско-наладочные испытания: приём первой партии бензина и последующий налив в вагоны-цистерны.
 
Также специалисты завода протестировали системы пено- и газотушения, электрические схемы динамического оборудования, автоматической системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительные приборы.
 
Автоматическая установка точечного налива нефтепродуктов с блоком рекуперации углеводородных паров была спроектирована и построена с учетом экологических требований. Ее технология обеспечивает герметичный налив нефтепродуктов по двум отдельным точкам пути в вагоны-цистерны с производительностью 730 м3/ч каждая через телескопическое оборудование, что предотвращает выбросы углеводородных паров в атмосферу.
 
Мощность АУТН по наливу бензинов составит 2,5 млн тонн/год с расширением в будущем мощностей для налива авиакеросина - 0,5 млн тонн/год и дизтоплива - 2 млн тонн/год.
 
Напомним, ранее в рамках реализации Проекта «Модернизация и реконструкция Шымкентского  НПЗ»  введены  в эксплуатацию новые установки гидроочистки дизельного топлива, производства серы, газо-факельная установка. Проводятся пуско-наладочные работы на общезаводских объектах и установке изомеризации нафты, позволяющей получать высокооктановый бензин.
  • Источник:
  • Пресс-служба МЭ РК
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