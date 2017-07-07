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Налоговики не слышат горняков и геологов

07.07.2017 16:11   3212   0 Автор: Данияр СЕРИКОВ

Ставки НДПИ на различные металлы в новой версии Налогового Кодекса для твердых полезных ископаемых не изменятся. Таким образом, стимулов для инвестиций в горно-металлургическую отрасль не станет больше с попутным вхождением в силу Кодекса о недрах.

Синхронизация проекта Кодекса о недрах и будущего Налогового кодекса не состоялась, считает эксперт по проблемам геологии и недропользованию, директор ТОО «Тефра» Бакыт Муратов. Налогообложение в добыче твердых полезных ископаемых (ТПИ), по его мнению, практически не изменится после принятия фискального законопроекта.

«Авторы нового-старого Налогового кодекса особо не утруждались изменениями в статьях, а также его либерализацией. Ставки по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) остались прежними, они просто скопированы из действующего Налогового кодекса. Должного глубокого анализа проделано не было, не было и обсуждения с общественностью и учета мнений профессиональной среды, такой подход весьма недальновиден», – разочарованно отмечает эксперт.

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Очевидно, что недропользование и геологоразведка ТПИ нуждаются в стимулирующих инвестиции налоговых реформах, ведь установленные 10 лет назад с согласия недропользователей ставки НДПИ, когда цены на металлы были на несколько порядков выше, не соответствуют нынешним экономическим реалиям.

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«Биржевые цены на большинство добываемых в Казахстане металлов обвалились в 2008–2009 годах без обратной тенденции восстановления, причем, с последующим ухудшением конъюнктуры. Но разработчики нового Налогового Кодекса проигнорировали ценовой вопрос во временной перспективе, нет анализа и долгосрочного прогноза по ценам на металлы. Хотя именно они являются ключевым стимулом для инвестиций в горно-металлургическую отрасль. В таких условиях владельцы права на недропользование уже много лет не имеют возможности привлечь инвестиции в строительство карьеров, фабрик, лабораторий, инфраструктуры. Необходимо к данному вопросу подойти более гибко и пересмотреть налогообложение по многим видам металлов. Этого требует веление рынка, и оно не может подчиняться желаниям чиновников Комитета государственных доходов и Министерства финансов», – говорит Бакыт Муратов.

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«Налоговики никогда не слушали горняков, геологов и других профессионалов. Налоговый кодекс в новой редакции, как и Кодекс «О недрах и недропользовании», по моему убеждению, если и вступят синхронизировано по времени, не будут иметь ничего общего друг с другом. В Кодексе о недрах с его плюсами и минусами наблюдается попытка реанимации геологического изучения недр и привлечения инвестиций в отрасль. Вместе с тем, Налоговый Кодекс не стимулирует развитие геологии, добычу и переработку ТПИ в республике. А наоборот – пытается зарубить положительные начинания в отрасли», – убежден эксперт по недропользованию.

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По его мнению, как в действующем, так и в новом Налоговом Кодексе не предусмотрена четкая формулировка плательщиков и уплаты НДПИ при проведении геологоразведочных работ, включающих опытно-промышленную добычу. Муратов считает, что в статьях нового Кодекса необходимо прописать изменения, где будет установлено, что НДПИ подлежит обязательным выплатам при соблюдении условий подготовленности к промышленному освоению. Такими критериями должны стать: наличие контракта на добычу полезных ископаемых или на совмещенную разведку и добычу, объявления недропользователем о коммерческом обнаружении, утверждения запасов и прогнозных ресурсов согласно классификации государственной комиссии по запасам (ГКЗ), достоверной изученности природных условий месторождения для составления проекта его разработки, а также проработанность данных о составе и технологических свойствах руд для проектирования технологии их переработки с комплексным извлечением всех полезных компонентов, имеющих промышленное значение. При этом, считает специалист, НДПИ не должен уплачиваться при проведении разведки и оценки месторождений или предварительной экспертизы геологических материалов.

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Банковский диктат

В пятой редакции Кодекса о недрах были внесены статьи, устанавливающие механизмы финансового обеспечения ликвидации последствий геологических проектов через размещение депозита в банках. По мнению специалиста, такие нормы ставят под большое сомнение целесообразность проведения разведки и устанавливают банковский диктат над объектами разведками и правами недропользования. Более, того, как считает эксперт, это не позволит стимулировать разведку и создать рынок юниорских компаний.

«Надо оставить без изменений обеспечение последствий разведки и недропользования в соответствии с действующими механизмами отчислений в ликвидационные фонды, с корректировкой на стадии завершения разведки и оценки месторождения, которые закреплены в модельных контрактах на недропользование. Такое решение позволит потенциальным недропользователям и юниорским геологическим компаниям принимать самостоятельные действия и нести ответственность за себя, а не за финансовые операции банков, в соответствии с Кодексом о недрах и лицензией на разведку. Это предотвратит передачу под контроль и управление банков геологических проектов. Недропользователь либо разведчик недр должны сами решать, как исполнять обеспечение ликвидации. Они также в случае необходимости могут обратиться в банк за кредитом, заложить ли право недропользования», – предлагает Муратов.

Запасная неразбериха

В вопросе внедрения международной отчетности по запасам СRIRSCO и отхода от советской ГКЗ, Бакыт Муратов разделяет мнение других экспертов, полагающих, что переход на мировые стандарты должен осуществляться на принципах добровольности, без установления временных или других рамок. Следовательно, и Кодекс KAZRC не должен иметь приоритет над ГКЗ, иначе это приведет к полной неразберихе в классификации ресурсов и запасов Казахстана.

В определенных условиях компетентное лицо, уполномоченное ассоциацией KAZRC, должно работать, согласно международной отчетности CRIRSCO, и сможет на свое усмотрение принимать решение, используя положения Кодекса о недрах, касательно состава минеральных ресурсов и запасов на оцениваемом им месторождении. Но с другой стороны это не всегда может быть выгодно стране. Поэтому я категорически против упразднения ГКЗ. В первые годы независимости геологоразведочные работы на твердые полезные ископаемые практически не проводились и доля открытых, разведанных за этот период месторождений, где запасы утверждены, очень мала. Утвержденные в СССР и в Казахстане запасы отрабатываемых и готовых к отработке месторождений в основном классифицированы по ГКЗ», – подчеркивает эксперт.

Кроме того он поясняет, что в кодексе KAZRC за основу взята американская классификация ресурсов минерального сырья, где есть две основные группы: установленные ресурсы, связываемые с известными месторождениями, и неоткрытые с предполагаемыми на основании различной геолого-геофизической информации.

«Установленные ресурсы, где термин reserves можно иногда интерпретировать как «запасы», подразделяются на предполагаемые, исчисленные, вероятные, измеренные, доказанные. Советскими экспертами отмечалось их несовершенство, так как зарубежные классификации являются в основном системами учета ресурсов. Классификация ГКЗ несет двойную функцию – как совершенная система учета ресурсов, учитывающая стадийности геологоразведочных работ, так и система оценки подготовленности месторождений к освоению», – отметил в комментариях «Къ» Бакыт Муратов.

По его мнению, принятие новой системы отчетности по запасам CRIRSCO не повлияет существенным образом на Налоговый Кодекс в «новой редакции». Исключение может лишь составить сборы за лицензии, налоги за услуги по оценке ресурсов или купли-продажи права на недропользование. В основном это проекты добычи и переработки руды. «Как бы печально ни звучало, получается, что новые Налоговые Кодекс и Кодекс «О недрах и недропользовании» – это два разнонаправленных законодательных документа, не решающие в комплексе вопросы развития геологоразведки, недропользования и в целом – повышения экономических показателей отрасли», – подчеркнул эксперт.

Спекулянты на сене

Говоря о проблеме спекуляций правами недропользования, которая может возрасти с новым упрощенным регулированием, Бакыт Муратов предположил, что для начала необходимо разобраться со спекулянтами и сырьевыми туристами, которые появились в период между 1991 и 2017 годом.

«Общеизвестно, что компаний, сидящих много лет, как «собака на сене», на перспективных участках и месторождениях, большое количество. Это серьезная проблема в современных условиях по объективным и субъективным обстоятельствам. Ее решать рано или поздно государству все-таки придется, чем раньше – тем лучше для экономики. Много вопросов предстоит решить по разведанным месторождениям с утвержденными запасами, которые не разрабатываются из-за нерентабельности, исходя из несовершенства законодательства, высоких налогов, социальных обременений, капзатрат, отсутствия инфраструктуры. Поэтому необходимо вначале решить проблему с действующими спекулянтами, а новые сырьевые туристы сто раз подумают после этого, прежде чем заходить на горнодобывающий рынок Казахстана», – заявляет он.

«Кодекс о недрах в нынешнем виде является сырым, требующим доработки, исключения конфликта интересов и лоббирования монопольных групп, банков, иначе массовое привлечение иностранных и отечественных инвесторов в разведку недр представляется маловероятным. В таких условиях прогнозировать в Казахстане новые и крупные открытия, массовое развитие юниорских компаний невозможно», – резюмирует Муратов. 

 

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