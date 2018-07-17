Назарбаев: «Есть необходимость в строительстве четвертого НПЗ в стране»

В ходе рабочей поездки в Павлодарскую область президент РК ознакомился с деятельностью Павлодарского нефтехимического завода (ПНЗ), на котором прошла глубокая технологическая модернизация и осуществляется цифровизация производственных процессов в рамках Карты индустриализации Казахстана, передает корреспондент Kursiv.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, главе государства рассказали о том, что модернизация позволила увеличить производительность завода по переработке сырой нефти и довести качество выпускаемых нефтепродуктов до соответствия требованиям стандартов К-4 и К-5.

Также президента проинформировали о том, что на заводе были построены новые автоматизированные комплексы изомеризации и установки производства серы, управление которыми осуществляется из центрального пункта управления.

Нурсултан Назарбаев указал, что в условиях роста добычи нефти в Казахстане необходимо увеличить ее глубокую переработку с выпуском большего количества готовой продукции, соответствующей международным стандартам, для поставок на внутренний и зарубежный рынки.

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Он также отметил, что, несмотря на модернизацию трех существующих в стране нефтеперерабатывающих заводов, есть необходимость в строительстве четвертого.

«Павлодарский нефтеперерабатывающий завод - последний из построенных при Советском Союзе заводов, который был оснащен передовым для того времени оборудованием», - подчеркнул президент, обращаясь к молодым работникам предприятия.

«Вы работаете на самом современном заводе. Здесь полным ходом осуществляется цифровизация производства и внедряются новые технологии. Потребность в производимой вами продукции увеличивается, соответственно, растут и ваши доходы, - добавил Нурсултан Назарбаев.

Фото: Liter.kz