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Названы причины низкой урожайности на казахстанских полях

19.07.2018 12:00   902   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Ученые и студенты Казахского аграрно-технического университета им. С. Сейфуллина, а также сотрудники Республиканского научно-методического центра агрохимической службы при Министерстве сельского хозяйства РК провели агрохимический анализ почвы в 9 «пилотных» хозяйствах, сеющих хлеб в северной и центральной частях страны.

Так, по данным заместителя ректора агротехнического университета Кайрата Айтуганова, в целом, площадь исследованной земли составила более 4 тыс. гектар. Результаты исследований выявили истинную картину плодородия почвы в хозяйствах, и в целом по северному Казахстану: содержание азота на низком и очень низком уровне на 77% исследуемых площадей, подвижного фосфора – на 88% площадей, гумуса – на 50% исследуемых площадей.

«В этом и кроется основная причина низкого плодородия почвы», - отметил эксперт.

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В этой части спикер напомнил, что со следующего года при получении субсидий на удобрения одним из условий будет наличие электронной агрохимической картограммы, которая будет подтверждать необходимость внесения заявленного фермером объема удобрений.

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