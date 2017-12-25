Названы «слабые» точки предприятий легкой промышленности

За 11 месяцев текущего года объем производства продукции легкой промышленности вырос на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 88,6 млрд тенге.

Как отметила руководитель Управления легкой промышленности Комитета индустриального развития и промышленности МИР Алия Бухабаева в ходе «круглого» стола «Достижение легкой промышленности 2017 года», рост наблюдается и во всех подотраслях: в текстильной - на 13%, в производстве одежды - на 2%, в производстве кожаной продукции - на 8%.

Но, несмотря на это, по ее словам, легкая промышленность Казахстана имеет небольшое влияние на экономику страны и имеет небольшой удельный вес: в объеме промышленного производства легкой промышленности составляет всего 0,4%, в обрабатывающей промышленности - 1%. На сегодня в Казахстане действует 984 предприятия легкой промышленности, из них 95% являются малыми. Трудятся на них 12 тысяч человек, в основном это женщины.

Главными проблемами отрасли, по ее словам, остаются недозагрузка мощностей, зависимость от госзаказов, заказов квазигосударственного сектора, нехватка оборотных средств у предприятий.

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«На сегодня министерством совместно с НПП «Атамекен», отраслевыми ассоциациями вносятся изменения в действующий Комплексный план по развитию отрасли легкой промышленности, в котором предусмотрены все предложения бизнеса. На сегодня ведется процедура согласования с госорганами, в том числе в части ее финансирования», - сообщила Алия Бухабаева.

В свою очередь председатель исполнительного совета консорциума «Жасампаз» Гулмира Уахитова сообщила, что сегодня казахстанские предприятия решили изготавливать вещевое имущество из сырья казахстанского производства, чего ранее в Казахстане не наблюдалось.

«На протяжение 20 с лишним лет форменное обмундирование казахстанской армии состоял из ткани российского производства и производства других стран. Мы второй год обеспечиваем нашу армию форменным обмундированием. Мы развиваем и внешние связи. Мы вышли на рынки Узбекистана, России, Белоруссия. В частности, сейчас прорабатывается вопрос поставки ткани для узбекской армии. С учетом их природно-климатических условий технологи хлопчатобумажного комбината ТОО «AZALA Textile» города Шымкент занимаются разработкой физико-механического состава ткани именно для Узбекистана. Планируем поставлять в Белоруссию суровую ткань, которую в дальнейшем белорусские предприятия будут окрашивать и декорировать, и шить из них готовые изделия», - сказала она журналистам.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН