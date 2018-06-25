Нефть дешевеет после встречи ОПЕК+

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2018 года упала до $73,93 за баррель, WTI до $68,34 на фоне итогов встречи стран ОПЕК+ 22-23 июня.

Напомним, что страны ОПЕК+ утвердили рост добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки в течение второго полугодия и не исключили, что в сентябре эти уровни могут быть пересмотрены еще раз.

Параллельно министры обсудили вступление России в ОПЕК в качестве наблюдателя и рассказали, в каком формате альянс может существовать после 2018 года.

Решению нарастить добычу предшествовали длительные переговоры 20-22 июня, основной сложностью в которых была позиция Ирана, который не желал поддерживать появление дополнительных баррелей на рынке. В конечном счете и Иран согласился на всеобщее послабление ограничений, хотя его требование включить осуждение санкций США в итоговое коммюнике ОПЕК и не было удовлетворено.