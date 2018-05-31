Нефть марки Brent торгуются на уровне $77,3 за баррель

Стоимость нефти эталонных марок снижается в ходе торгов в четверг после существенного повышения днем ранее, инвесторы негативно реагируют на сигналы об увеличении запасов топлива США, сообщает «Интерфакс».

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:20 аст уменьшилась на $0,22 (0,28%) - до $77,28 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,60 (0,88%) - до $67,61 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), объем резервов нефти в США на прошлой неделе вырос на 1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,5 млн баррелей, при этом запасы бензина сократились на 1,7 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальные данные министерство энергетики США опубликует в четверг в 18:00 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на уменьшение запасов бензина на 600 тыс. баррелей, бензина - на 1,5 млн баррелей и дистиллятов - примерно на 1,1 млн баррелей.

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