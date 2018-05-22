Нефть подорожала до максимума за последние 3,5 года

По итогам торгов во вторник цены на нефть эталонных марок обновили максимум за 3,5 года, поскольку инвесторов беспокоит будущее поставок из Ирана и Венесуэлы на фоне перспектив введения США санкций в отношении этих двух стран, передает Interfax Казахстан со ссылкой на MarketWatch.

Также внимание рынка будет сосредоточено на данных Американского института нефти (API) об изменении резервов топлива в стране на прошлой неделе.

На момент написания материала (19:05 по времени Астаны), согласно данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent составила $79,98 за баррель, поднявшись в цене на 0,96% по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

Цены на нефть марки WTI к этому моменты времени составила $72,52 за баррель, поднявшись в цене на 0,23%.

Как сообщалось, в минувшее воскресенье президент Венесуэлы Николас Мадуро был переизбран на пост государства. Американские власти посчитали, что выборы в Венесуэле не были «ни свободными, ни справедливыми».

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Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил о введении запрета для американцев на сделки с бумагами венесуэльского правительства и контролируемых им компаний.

Эксперты опасаются, что американские власти могут ввести санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы, что приведет к углублению проблем в этой отрасли и сокращению поставок нефти из страны.

По данным Международного энергетического агентства, добыча нефти в Венесуэле в апреле упала на 50 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца и составляла 1,42 млн б/с. По оценке Joint Organization Data Initiative (JODI), в марте производство снизилось до 1,509 млн б/с нефти по сравнению с 2,241 млн б/с за тот же месяц прошлого года.

Кроме того, в понедельник госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что страна введет в отношении Ирана самые серьезные санкции по сравнению с принимавшимися когда-либо ранее.

«Мы окажем беспрецедентное финансовое давление на иранский режим. Лидеры в Тегеране не сомневаются в их серьезности», - сказал он.

По прогнозам аналитиков, поставки нефти из Ирана могут сократиться на величину от 400 тыс. до 1 млн баррелей в сутки, сообщает Dow Jones. В настоящее время страна экспортирует около 2,4 млн б/с.

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