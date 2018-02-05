Нефть продолжает падение

Цены на нефть снижаются. Нефтетрейдеры продолжают сравнивать стабильный рост добычи в США с усилиями ОПЕК по восстановлению баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке.

Фьючерсы на нефть Brent снизились до $67,91 за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI опустились до $65,45 за баррель.

Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, в США число буровых установок выросло вторую неделю подряд. За прошлую неделю число буровых установок выросло на шесть до 765, указывая на рост добычи в скором будущем.

Отчет Baker Hughes вышел после публикации данных в среду о росте запасов нефти на 6,8 млн баррелей за прошлую неделю. Это первое повышение запасов нефти за последние 11 недель. Добыча нефти в США выросла до 9,919 млн баррелей в сутки, что стало наибольшим значением с начала 1970 годов и приблизилось к показателям добычи в России и Саудовской Аравии.

После минимума добычи в середине 2016 года производство нефти в США выросло приблизительно на 20%. Увеличивающаяся бурильная активность означает, что добыча в США будет расти, поскольку производители хотят воспользоваться ростом цен.

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В июне 2017 года баррель нефти WTI стоил приблизительно $43. С тех пор цены на нефть выросли приблизительно на 55% благодаря поддержке действующего соглашения по сокращению добычи, основными участниками которого являются страны ОПЕК и Россия.

Прошлой зимой страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. После первого продления срок действия данного соглашения истекал в конце марта 2018 года, но в декабре прошлого года основные производители нефти согласились продлить его еще раз — до конца 2018 года.

На текущей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы в среду и четверг. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя нефти в мире.

Вторник, 6 февраля

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Среда, 7 февраля

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

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Четверг, 8 февраля

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах природного газа в США.

Пятница, 9 февраля

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.