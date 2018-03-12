Валюта нал
USD 319.30 320.30
RUB 5.66 5.70
EUR 395.50 396.80
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нефть растет из-за снижения числа буровых установок

12.03.2018 09:20   1190   0

Фьючерсы на нефть растут на новостях о сокращении действующих буровых установок в США впервые за семь недель. Снижение числа буровых установок указывает на возможное сокращение добычи в США.

Дополнительными факторами для роста нефтяных цен стали позитивный отчет по занятости в США и сообщение о возможных переговорах между лидерами США и Северной Кореи, сообщает Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть Brent выросли до $65,60 за баррель.

Согласно опубликованным в пятницу данным принадлежащей General Electric компании Baker Hughes, в США число буровых установок снизилось на четыре за прошлую неделю.

Это стало первым снижением числа действующих буровых установок за последние семь недель, указывая на возможное снижение добычи в США в скором будущем.

Мировые цены на нефть растут...
По итогам торгов в пятницу на сырьевых биржах Лондона и Нью-Йорка мировые цены на нефть повысились. На момент написания материала (12:01 по времени...

Судя по опубликованным в среду данным, благодаря сланцевым месторождениям на прошлой неделе производство нефти в США выросло до исторического максимума 10,37 млн баррелей в сутки, что превышает добычу в Саудовской Аравии и близко к показателям добычи в России, которая является наибольшим производителем нефти в мире.

От 70% до 90% ювелирного рынка Казахстана находится в тени

Аналитики и трейдеры недавно предупредили, что рост добычи нефти в США способен подорвать все усилия ОПЕК по предотвращению перепроизводства на рынке нефти.

Страны ОПЕК и вне ОПЕК, включая Россию, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы устранить излишнее предложение нефти на рынке. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2018 года.

Материалы по теме

От 70% до 90% ювелирного рынка Казахстана находится в тени

Мировые цены на нефть растут

Мировые цены на нефть снижаются

7-8 млрд тенге будет стоить цифровизация казахстанской сферы строительства

МЭА: В 2018 году ожидается незначительный рост инвестиций в мировую нефтедобычу

На следующей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы во вторник и среду. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире и позволит оценить уровни добычи.

Понедельник, 12 марта

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликует ежемесячный отчет по добыче сланцевой нефти.

Вторник, 13 марта

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Среда, 14 марта

Организация ОПЕК опубликует ежемесячный отчет о состоянии рынка нефти.

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

Мировые цены на нефть растут

Четверг, 15 марта

Выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах природного газа в США.

Пятница, 16 марта

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    35

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    75

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    18

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
    35

Цифра дня
более 22 000
иностранцев
работает в Казахстане
Цитата дня
...Знаете, у Никколо Макиавелли в книге «Государь», когда он советует государям, как работать, есть пунктик, что государь имеет право слово данное взять назад, если это в интересах государства и этого лидера...
Нурсултан Назарбаев
Президент РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное