Нефть растет из-за снижения числа буровых установок

Фьючерсы на нефть растут на новостях о сокращении действующих буровых установок в США впервые за семь недель. Снижение числа буровых установок указывает на возможное сокращение добычи в США.

Дополнительными факторами для роста нефтяных цен стали позитивный отчет по занятости в США и сообщение о возможных переговорах между лидерами США и Северной Кореи, сообщает Investing.com.

Майские фьючерсы на нефть Brent выросли до $65,60 за баррель.

Согласно опубликованным в пятницу данным принадлежащей General Electric компании Baker Hughes, в США число буровых установок снизилось на четыре за прошлую неделю.

Это стало первым снижением числа действующих буровых установок за последние семь недель, указывая на возможное снижение добычи в США в скором будущем.

Судя по опубликованным в среду данным, благодаря сланцевым месторождениям на прошлой неделе производство нефти в США выросло до исторического максимума 10,37 млн баррелей в сутки, что превышает добычу в Саудовской Аравии и близко к показателям добычи в России, которая является наибольшим производителем нефти в мире.

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Аналитики и трейдеры недавно предупредили, что рост добычи нефти в США способен подорвать все усилия ОПЕК по предотвращению перепроизводства на рынке нефти.

Страны ОПЕК и вне ОПЕК, включая Россию, заключили соглашение о снижении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, чтобы устранить излишнее предложение нефти на рынке. Срок действия данного соглашения истекает в конце 2018 года.

На следующей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, которые будут опубликованы во вторник и среду. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире и позволит оценить уровни добычи.

Понедельник, 12 марта

Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) опубликует ежемесячный отчет по добыче сланцевой нефти.

Вторник, 13 марта

Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.

Среда, 14 марта

Организация ОПЕК опубликует ежемесячный отчет о состоянии рынка нефти.

Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.

Мировые цены на нефть растут

Четверг, 15 марта

Выйдет ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти.

Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах природного газа в США.

Пятница, 16 марта

Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.