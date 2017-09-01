Нефть уверенно растет в цене

Цены на нефть растут, в фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана "Харви", обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива.

К 12.10 (по Астане) фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись до $52,70 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $46,92 за баррель.

Напомним, что основной удар стихии пришёлся на нефтеперерабатывающие мощности: простаивающие мощности первичной переработки в США достигли как минимум 4,4 млн баррелей в сутки, или почти четверти общего объёма, и новые НПЗ останавливаются из-за последствий шторма.

В результате фьючерсы на бензин в США обновили двухлетние максимумы и в среду превысили $2 за галлон.

Это, в свою очередь, подтолкнуло министерство энергетики США к использованию 500.000 баррелей нефти из стратегического резерва страны.

В то же время, как показали данные Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США уменьшились за неделю к 25 августа на 5,4 млн баррелей до 457,77 млн баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,9 млн баррелей. Но стоит оговориться, что данные EIA не учитывают последствия урагана "Харви".

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