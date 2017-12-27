Нефть выросла до рекордных $66 за баррель

Фьючерсы на нефть Brent выросли до $66,12 за баррель, обновив максимумы с июня 2015 года.

Поводом для роста цен стали нарушения поставок нефти из Ливии, а также в Северном море.

Согласно источникам газеты The Libya Times, исламистские боевики из Бригады защиты Бенгази взорвали основной трубопровод, который соединяет месторождения в Ливии с нефтяным терминалом Эс-Сидр компании al-Waha.

Эта новость привела к росту нефтяных цен до максимумов сессии после их незначительного снижения ранее во вторник.

Возвращающиеся к работе после Рождества американские трейдеры также оценили последний еженедельный отчет компании Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Согласно данным, опубликованным после завершения торгов в пятницу, количество действующих буровых установок в США осталось на прежнем значении 747, дав передышку трейдерам, которые беспокоятся о возможном росте добычи сланцевой нефти в США, способном нивелировать сокращение добычи в странах ОПЕК и вне ОПЕК, включая Россию.

Фактором для снижения цен на нефть стали гидравлические испытания трубопровода Forties после его ремонта. По этому важному для мирового рынка трубопроводу нефть перекачивается с месторождений Северного моря. По сделанным в понедельник прогнозам оператора трубопровода, компании Ineos, нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале января. Остановка работы этого трубопровода привела к резкому росту нефтяных цен.

Казахстан закупит у фермеров 2 млн тонн пшеницы