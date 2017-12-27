Валюта нал
USD 336.00 336.50
RUB 5.71 5.74
EUR 396.00 396.20
Валюта бирж
USD/KZT
332.57
+0.000%
EUR/KZT
387.71
+0.000%
RUB/KZT
5.61
+0.000%
EUR/USD
387.71
+0.000%
EUR/CHF
387.71
+0.000%
EUR/JPY
387.71
+0.000%
GBP/USD
437.26
+0.000%
USD/CHF
332.57
+0.000%
USD/JPY
332.57
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
332.57 387.71 5.61
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
60.44
-0.008%
Нефть WTI
54.26
-0.002%
Золото
1276.7
+0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1044
-0.003%
Жилье Астана
945
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
60.44 54.26 1276.7
-0.008% -0.002% +0.005%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Нефть выросла до рекордных $66 за баррель

27.12.2017 09:00   895   0

Фьючерсы на нефть Brent выросли до $66,12 за баррель, обновив максимумы с июня 2015 года.

Поводом для роста цен стали нарушения поставок нефти из Ливии, а также в Северном море.

Согласно источникам газеты The Libya Times, исламистские боевики из Бригады защиты Бенгази взорвали основной трубопровод, который соединяет месторождения в Ливии с нефтяным терминалом Эс-Сидр компании al-Waha.

Эта новость привела к росту нефтяных цен до максимумов сессии после их незначительного снижения ранее во вторник.

Возвращающиеся к работе после Рождества американские трейдеры также оценили последний еженедельный отчет компании Baker Hughes по числу действующих буровых установок. Согласно данным, опубликованным после завершения торгов в пятницу, количество действующих буровых установок в США осталось на прежнем значении 747, дав передышку трейдерам, которые беспокоятся о возможном росте добычи сланцевой нефти в США, способном нивелировать сокращение добычи в странах ОПЕК и вне ОПЕК, включая Россию.

Казахстан закупит у фермеров 2 млн тонн пшеницы...
Союзу фермеров Казахстана удалось достигнуть договоренности с правительством – государство закупит пшеницу урожая 2017 года. Об этом было официа...

Фактором для снижения цен на нефть стали гидравлические испытания трубопровода Forties после его ремонта. По этому важному для мирового рынка трубопроводу нефть перекачивается с месторождений Северного моря. По сделанным в понедельник прогнозам оператора трубопровода, компании Ineos, нормальная работа трубопровода будет восстановлена в начале января. Остановка работы этого трубопровода привела к резкому росту нефтяных цен.

Казахстан закупит у фермеров 2 млн тонн пшеницы

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Подходит к концу 2017 год. Какие события, на Ваш взгляд, оказали наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Казахстана?
  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований

  • 1. Проведение международной выставки ЭКСПО в Астане
    139

  • 2. Переход казахского алфавита с кириллицы на латиницу
    114

  • 3. Громкие аресты и суды над чиновниками
    164

  • 4. Слияния и поглощения банков, проблемы в банковской сфере
    103

  • 5. Забастовка шахтеров, выполнение их требований
    211

Цифра дня
5,395
млрд долларов США
составит бюджет Организации Объединенных Наций на ближайшие два года
Цитата дня
Почему государство находит триллионы на «длинные» и дешевые займы частным банкам, акционеры которых красуются в списках журнала «Форбс», но не может найти 100 млрд тенге, чтобы поддержать целую отрасль, за которой самая бедная - сельская часть населения?
Ауезхан Даринов
глава Союза фермеров Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное