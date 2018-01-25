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Нефть выросла до рекордных $71

25.01.2018 09:25   1126   0

Цены на нефть продолжают рост, нефть Brent подорожала до максимального значения за последние годы, после выхода данных о том, что запасы нефти в США снизились сильнее прогнозов.

Нефть Brent выросла до рекордных $71,02.

В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США снизились на 1,1 млн баррелей за неделю, которая завершилась 19 января. Запасы нефти в США снизились десятую неделю подряд, против прогнозов экспертов об их снижении приблизительно на 1,0 млн баррелей.

В отчете EIA указано, что за прошлую неделю избыточные запасы нефти в Кушинге (штат Оклахома, США), который является ключевой точкой поставки для нефти на NYMEX, снизились на 3,15 млн баррелей.

Общие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе оказались на значении 411,6 млн баррелей, что в EIA считают на уровне среднего диапазона в это время года.

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Добыча нефти в США выросла на 128 тыс. баррелей в сутки до 9,87 млн баррелей в сутки, что стало наибольшим значением с начала 1970 годов и приблизилось к показателям добычи в России и Саудовской Аравии.

Новак: «Страны ОПЕК+ ждут баланса на рынке нефти в III-IV кварталах 2018 года»

В июне 2017 года баррель нефти WTI стоил приблизительно $43. С тех пор цены на нефть выросли приблизительно на 50% благодаря поддержке действующего соглашения по сокращению добычи, основными участниками которого являются страны ОПЕК и Россия.

Прошлой зимой страны ОПЕК и другие крупные производители нефти, включая Россию, договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. После первого продления срок действия данного соглашения истекал в конце марта 2018 года, но в декабре прошлого года основные производители нефти согласились продлить его еще раз — до конца 2018 года.

Аналитики и трейдеры предупреждают, что производители сланцевой нефти в США могут увеличить добычу, чтобы воспользоваться повышением цен. Это способно нивелировать усилия стран ОПЕК и вне ОПЕК по восстановлению баланса на рынке нефти.

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казахстанца
погибли на своей работе в 2017 году
Цитата дня
Я нисколько не боюсь сланцев, потому что они не решат всех проблем и не закроют всех потребностей мира в энергоресурсах
Александр Новак
Министр энергетики Российской Федерации
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