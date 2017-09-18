Нефтедобыча на Кашагане достигла 650 тысяч тонн в месяц

Добыча нефти на морском месторождении Кашаган в Атырауской области достигла 650 тыс. тонн в месяц.

«В настоящее время на морских объектах, работа которых возобновилась в октябре 2016 года, занято 319 человек. Всего на месторождении пробурено 40 скважин. 20 из них на островах «Д» и «А» и 20 на вспомогательных островах -спутниках. В данное время эксплуатируется 8 скважин. Текущий ежемесячный объем добычи нефти достиг 650 тыс. тонн. Морской объект соединен с наземным производственным комплексом в Западном Ескене посредством трех трубопроводов», - отметили в пресс-службе «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Б.В.».

Предполагается, что в течение 2017 года на месторождении Кашаган будет добыто около 8.5 млн тонн нефти.

Геологические запасы Кашагана официально оцениваются в 4,8 млн тонн нефти. Общие нефтяные запасы составляют 38 млрд баррелей, из них извлекаемые - около 10 млрд баррелей, запасы природного газа - более 1 трлн кубометров.