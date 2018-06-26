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NOC получила контроль над нефтяными терминалами в Ливии

26.06.2018 16:06   733   0

Ливийская национальная армия (LNA) под командованием Халифы Хафтара передала контроль над нефтяными терминалами независимой Национальной нефтяной корпорации (NOC), базирующейся на востоке страны, сообщил представитель LNA, передает Investing.com.

Переход контроля над терминалами к NOC Benghazi посеет неопределённость среди покупателей ливийского сырья, которые обычно ведут операции через NOC Tripoli. Более того, эта мера может усугубить конфликт между восточной и западной частями страны, которые противостоят друг другу с 2014 года.

Представитель LNA Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что ни один танкер не сможет зайти в восточные порты без разрешения NOC Benghazi.

Он также добавил, что армия Хафтара решила передать контроль над терминалами NOC Benghazi, чтобы не допустить использования экспортной выручки для финансирования боевиков, а также потому, что глава NOC Tripoli Мустафа Саналла не признаёт жертвы, на которые идут солдаты LNA для защиты портов.

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По словам аль-Мисмари, 184 бойца Национальной армии были убиты и десятки ранены в ходе боёв за портовую инфраструктуру.

Бозумбаев: 300-320 тысяч баррелей в сутки добывается на Кашагане

На вопрос, что будет с экспортом нефти через восточные порты в будущем, аль-Мисмари переадресовал его NOC Benghazi, которая не признана на международном уровне. Глава NOC Benghazi сказал, что компания планирует выдать компаниям инструкции для начала работы.

«Наша деятельность законна, – сказал он. – Все, кто хочет вести с нами дела, милости просим».

Цены на нефть эталонных марок умеренно восстанавливаются после снижения накануне, инвесторы оценивают баланс спроса и предложения на американском рынке и перспективы повышения добычи в странах ОПЕК+.

Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:04 мск увеличилась на $0,06 (0,08%) - до $74,79 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,82 (1,09%) - до $74,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,19 (0,28%) - до $68,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,50 (0,73%) - до $68,08 за баррель.

Фото: из свободных источников

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