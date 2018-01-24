Новак: «Страны ОПЕК+ ждут баланса на рынке нефти в III-IV кварталах 2018 года»

Страны-участники соглашения ОПЕК+ ждут восстановления баланса на рынке нефти в третьем-четвертом квартале 2018 года, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Уход излишков нефти с мирового рынка - основной фактор для судьбы действующего пакта ОПЕК+ о заморозке нефтедобычи, которое было продлено до конца 2018 года.

Ближе к моменту балансировки рынка стороны начнут обсуждать механизм выхода из сделки, говорил ранее глава Минэнерго РФ, пишут РИА Новости.

Глава и совладелец крупнейшего частного нефтедобытчика РФ Лукойла Вагит Алекперов считает, что рынок достигнет баланса гораздо раньше - уже к апрелю, и нужно готовить планы выхода.

Александр Новак не боится роста добычи сланцевой нефти в США.

«Я нисколько не боюсь сланцев, потому что они не решат всех проблем и не закроют всех потребностей мира в энергоресурсах», - цитирует Interfax.kz министра энергетики РФ.

По его словам, спрос на нефть будет заметно расти на фоне естественного снижения добычи нефти в традиционных регионах добычи.

МЭА прогнозирует рекордную добычу нефти в США

«В ближайшие 20 лет нам понадобится 20 млн баррелей нефти в сутки, чтобы компенсировать выпадающую добычу и еще 10 млн б/с, чтобы обеспечить растущие потребности. Сланцевая нефть не покроет всего растущего спроса на энергоресурсы», - отметил Александр Новак.

«Нам нужно постараться, чтобы обеспечить человечество в перспективе доступными, дешевыми энергоресурсами», - подчеркнул министр.

На момент написания материала (на 19:33 по времени Астаны), согласно данным торгов на Investing.com, стоимость нефти марки Brent составила $69,87 за баррель.

Цена на нефть марки WTI составила $64,62, поднявшись на 0,23% по сравнению с предыдущими торгами.