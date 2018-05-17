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Новые развязки появятся на малом транспортном кольце Алматы

17.05.2018 19:10   1490   0

Аким Алматы Бауыржан Байбек проверил строительство трех новых транспортных развязок и ознакомился с работами по дальнейшей пробивке проспектов Абая и Назарбаева, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

Бауыржан Байбек отметил, что при развитии городской инфраструктуры важен комплексный подход. Если в центре улицы реконструируются с приоритетом для пешеходов, то уже вокруг необходимо создавать условия для движения транспортных потоков.

Пробивка проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова позволит значительно уменьшить нагрузку на проспект Сейфуллина по направлениям «Север-Юг». Сегодня здесь ведутся работы по монтажу пролетных строений эстакады и сооружению подпорной стены. Открыть движение на данном участке планируется уже в октябре, что на два месяца раньше запланированного срока.

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В свою очередь возведение транспортной развязки на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова позволит увеличить пропускную способность участка на 20%. Завершение строительства запланировано на четвертый квартал 2019 года.

Строительство новой развязки ведется на пересечении проспекта Рыскулова с Кульджинским трактом, что повысит пропускную способность малого транспортного кольца в северо-восточном направлении. В данный момент строителями производится устройство буронабивных свай под опоры эстакады и переустройство инженерных сетей. Новая транспортная развязка также возводится на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

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Чтобы соединить Наурызбайский район с центром, значительно разгрузив улицы Шаляпина и Жандосова, продолжаются работы по пробивке проспекта Абая от улицы Мамышулы до границы города.

Отметим, что в этом году в мегаполисе полностью обновят еще несколько проспектов помимо ранее модернизированных улиц Панфилова, Жибек Жолы, Гоголя, Кабанбай батыра, Байсеитовой, Толебаева и площади «Астана». Во всех районах города запланирован ремонт более 150 улиц и благоустройство почти 600 дворов.

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