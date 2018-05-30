Валюта нал
USD 330.00 331.00
RUB 5.26 5.30
EUR 382.00 383.00
Валюта бирж
USD/KZT
329.38
+0.001%
EUR/KZT
380.1
+0.012%
RUB/KZT
5.25
+0.008%
EUR/USD
380.1
+0.012%
EUR/CHF
380.1
+0.012%
EUR/JPY
380.1
+0.012%
GBP/USD
436.63
+0.006%
USD/CHF
329.38
+0.001%
USD/JPY
329.38
+0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
329.38 380.1 5.25
+0.001% +0.012% +0.008%
Рынки
Нефть Brent
78.36
-0.002%
Нефть WTI
71.44
+0.001%
Золото
1284.4
-0.005%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1027
-0.001%
Жилье Астана
994
-0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
78.36 71.44 1284.4
-0.002% +0.001% -0.005%
Индексы
KASE
2527.1
-0.002%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2527.1 19796.4 5412.54
-0.002% +0.002% -0.006%

Новый механизм продажи газа на внутренний рынок одобрен в мажилисе

30.05.2018 12:36   610   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О газе и газоснабжении», предусматривающий новый механизм реализации сжиженного газа на внутреннем рынке. 

Как сообщалось, предусмотрено поэтапное дерегулирование оптовых цен на сжиженный газ посредством закрепления нового механизма поставки сжиженного газа на внутренний рынок Казахстана через электронные торговые площадки (ЭТП). 

Для этого предлагается ввести с 1 января 2019 года дополнительный (помимо прямого распределения) механизм обязательной поставки газа производителям на внутренний рынок через ЭТП, на который будет распространяться утверждаемая министерством энергетики предельная цена. 

На первом этапе предлагается реализовать через ЭТП 20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставки, с последующим поэтапным (до 2021 года) повышением указанной доли. Кроме того, после завершения переходного периода с 2021 года предлагается отменить предусмотренный законом институт аккредитации газосетевых организаций. 

Казахстан увеличил добычу нефти на 7,2%...
За четыре месяца 2018 года нефтяники РК довели добычу «черного золота» до 25,4 млн тонн - на 7,2% больше, чем годом ранее. Из них сразу 60...

Бозумбаев о ценах на бензин: «Будет какое-то равновесие»

Как пояснил депутат Ахмет Мурадов, в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении депутатами внесены поправки по исключению прав владельцев газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций по осуществлению оптовой реализации сжиженного нефтяного газа. Также уточнены нормы, регулирующие оптовую реализацию сжиженного газа. 

Законопроект передан на рассмотрение в сенат. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние несколько лет в Казахстане участились скандалы, связанные с низким качеством школьных учебников. Родители в соцсетях демонстрируют как грамматические, так и логические ошибки. Как Вы думаете, с чем это может быть связано?
  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников

  • 1. У Министерства образования невысокие требования к качеству учебников
    140

  • 2. Создатели школьных учебников экономят на профессиональных кадрах
    119

  • 3. Существует коррупция при реализации тендеров на создание учебников
    361

  • 4. Выделяется недостаточное количество средств на создание учебников
    11

Цифра дня
$43,9
млрд
достигла выручка 12 крупнейших инвестбанков мира в I квартале 2018 года
Цитата дня
Население в недостаточной мере защищено от финансовых рисков, связанных со здоровьем, особенно социально уязвимые категории граждан. Предусмотренные с 2020 года перечни бесплатной медицинской помощи и обязательного медицинского страхования несут высокие риски социальной напряженности ввиду наличия ряда слабых сторон
Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное