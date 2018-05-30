Новый механизм продажи газа на внутренний рынок одобрен в мажилисе

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон «О газе и газоснабжении», предусматривающий новый механизм реализации сжиженного газа на внутреннем рынке.

Как сообщалось, предусмотрено поэтапное дерегулирование оптовых цен на сжиженный газ посредством закрепления нового механизма поставки сжиженного газа на внутренний рынок Казахстана через электронные торговые площадки (ЭТП).

Для этого предлагается ввести с 1 января 2019 года дополнительный (помимо прямого распределения) механизм обязательной поставки газа производителям на внутренний рынок через ЭТП, на который будет распространяться утверждаемая министерством энергетики предельная цена.

На первом этапе предлагается реализовать через ЭТП 20% сжиженного газа, поставляемого на внутренний рынок в рамках плана поставки, с последующим поэтапным (до 2021 года) повышением указанной доли. Кроме того, после завершения переходного периода с 2021 года предлагается отменить предусмотренный законом институт аккредитации газосетевых организаций.

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Как пояснил депутат Ахмет Мурадов, в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении депутатами внесены поправки по исключению прав владельцев газонаполнительных пунктов и автогазозаправочных станций по осуществлению оптовой реализации сжиженного нефтяного газа. Также уточнены нормы, регулирующие оптовую реализацию сжиженного газа.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.