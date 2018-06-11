Нурсултан Назарбаев: Китайские инвесторы примут участие в строительстве четвертого НПЗ в РК

Строительство четвертого нефтеперерабатывающего завода на территории Казахстана может обойтись в $2 млрд, сообщил президент Нурсултан Назарбаев.

«Я всегда говорил, что нам нужен четвертый нефтеперерабатывающий завод. Сейчас мы провели реконструкцию, и нам хватает, но через 3-4 года будет вновь не хватать горюче-смазочных материалов, поэтому нам нужен еще один нефтеперерабатывающий завод. Мы договорились, что на 50% войдут туда они (китайские инвесторы - прим.), 50% - мы. Он стоит около 2 млрд американских долларов. Кто вложит в Казахстан такие инвестиции?», - сказал президент.

В начале этого года глава Минэнерго Канат Бозумбаев сообщал, что четвертый НПЗ должен быть построен в республике к 2022 году.

«Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен, это мое мнение. Мы сейчас поднимаем данный вопрос. Ведь строительство завода - это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость в увеличении импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощности трех существующих заводов для удовлетворения растущего спроса на нефтепродукты недостаточно», - заявлял Бозумбаев.

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В Казахстане с населением свыше 18 млн человек действуют три НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, "КазМунайГаз" и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются "КазМунайГазом".