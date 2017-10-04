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Объем добычи на Кашагане может вырасти до 450 тысяч баррелей в сутки

04.10.2017 17:40   976   0 Автор: Ольга Кудряшова

В рамках международной конференции «Нефть и газ» KIOGE 2017 первый вице-министр энергетики Республики Казахстан Махамбет Досмухамбетов рассказал об объемах добычи на трех крупнейших нефтяных месторождениях Казахстана Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

По данным вице-министра объем капиталовложений в проект Тенгиз с 1993 года составил $ 34 млрд. За 8 месяцев 2017 года $ 4,3 млрд. Объем налоговых и обязательных платежей со дня образования по август 2017 года составил около $ 83 млрд.

За этот период добыто около 380 млн тонн нефти. В 2016 году добыча составила рекордные 27,6 млн тонн. За 8 месяцев текущего года объем добычи нефти составил более 19 млн тонн, что несколько выше планового показателя. По итогам года планируется добыть 28 млн тонн нефти.

На месторождении Кашаган, с момента перезапуска, который был осуществлен осенью прошлого года добыто порядка 6,8 млн тонн нефти. За 9 месяцев текущего года добыто 5,9 млн тонн нефти. При этом текущий уровень добычи превышает 200 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что после оптимизации процесса обратной закачки сырого газа объем нефти планируется увеличить до 370 тысяч баррелей в сутки. При этом на период 2024-2030 год планируется нарастить добычу до 450 тысяч баррелей за счет строительства дополнительного компрессора обратной закачки газа и модернизацию существующих компрессоров.

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Ожидаемый объем добычи нефти в текущем году на уровне 8 млн тонн нефти. «Проект Кашаган представляет отличную возможность для раскрытия потенциала отечественных компаний и увеличения их проектов», - отметил вице-министр.

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С начала действия окончательного соглашения о разделе продукции на  месторождении Карачаганак было добыто 182 млн тонн жидких углеводородов. За 9 месяцев текущего года, объем добычи на Карачаганаке составил 9,3 млн тонн нефти, объем добычи до конца года должен составить 12 млн тонн нефти.

Г-н Досмухамбетов рассказал, что в 2016 году было принято решение по финансированию проекта будущего расширения Тенгиз, который должен обеспечить увеличение добычи нефти на 12 млн тонн в год. Ожидается, что в ближайшие 3-5 лет будет в проект будет инвестировано порядка $ 37 млрд долларов. При этом, не менее 32% от общей стоимости проекта, будет потрачено на казахстанские товары работы и услуги. По словам вице-министра работы по проекту идут согласно графику, в нем задействовано порядка 20 тысяч казахстанских рабочих. Он добавил, что более 900 казахстанских сервисных компаний, прошли предварительную квалификационную проверку и претендуют на участие в проекте.

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