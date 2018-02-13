Объем услуг нефтесервисных компаний составляет 2,2 трлн тенге в год

Объем рынка нефтесервисных услуг в Казахстане составляет 2,2 трлн тенге в год. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.

По данным Союза нефтесервисных компаний Казахстана, объем услуг в отрасли составляет в среднем 2,2 трлн тенге в год. Всего рынок насчитывает более 1000 компаний с общей численностью сотрудников не менее 170 тыс. человек.

«Хотел бы отметить, что из 100 крупнейших компаний Казахстана по ежегодному оборот денежных средств – 14 компаний представляют нефтесервис. В 2016 году компаниями отрасли было выплачено налогов на сумму более 280 млрд тенге», - заявил генеральный директор Союза нефтесервисных компаний Казахстана Нурлан Жумагулов.

По словам спикера, порядка 50% нефтесервисных услуг в Казахстане оказывают отечественные компании, однако по некоторым сегментам вовлечение составляет ниже 20%. В частности это проектирование и геофизические услуги. «Объем рынка по проектированию по итогам 2017 года составил более 425 млрд тенге, а по геологическим и геофизическим услугам – 135 млрд тенге».

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«Летом вступит в силу новый Кодекс «О недрах». Здесь удалось закрепить несколько правил, которые поспособствуют развитию отечественного нефтесервиса. Теперь подрядчики и субподрядчики обязаны будут закупаться в соответствии с правилами. Также поставлена задача достижения казахстанского содержания до 50% по отдельным сегментам рынка.

Всего в 2017 году было оказано услуг на 2,3 трлн тенге. Крупнейшим сегментом в отрасли являются строительно-монтажные работы (1 трлн тенге), где доля казахстанского содержания составляет 80%. Также стоит отметить буровые работы (494 млрд тенге), проектирование и инжиниринг (426 млрд тенге), техобслуживание и экспертиза (252 млрд тенге), геология и геофизика (135 млрд тенге).

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН