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Объемы добычи газа в Казахстане выросли на 17% за год

03.10.2017 11:25   839   0

По итогам 8 месяцев объемы добычи газа в жидком или газообразном состоянии достигли в стоимостном выражении 123,4 млрд тг, на 10,2% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

В натуральном выражении добыча природного газа достигла 35,3 млрд куб. м - сразу на 17,3% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Из них 19,7 млрд куб. м составил нефтяной попутный газ, и еще 15,4 млрд куб м - естественный природный газ в газообразном состоянии (при этом товарный выпуск составил 8,6 млрд куб м). Среди областей лидируют ЗКО - 13,8 млрд куб м газа, из которых естественного газа в газообразном состоянии - 13,5 млрд куб. м.

По информации вице-министра энергетики Магзума Мирзагалиева, за годы независимости уровень добычи газа в РК вырос более чем в пять раз, до более чем 46 млрд кубов по итогам 2016 года. Ожидаемый среднегодовой темп роста добычи с 2016 по 2040 год - на уровне 4%.

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Основная доля добычи «голубого топлива» обеспечивается за счет крупных месторождений – Карачаганака (49%), Тенгиза (31%) и Кашагана (14%). В дальнейшем по мере выработки жидких углеводородов данные крупные нефтегазовые месторождения постепенно будут переходить в газовую категорию, что предусматривает на них большую добычу газа.

Минэнерго рассчитывает на стабилизацию цен на бензин к концу года

 

В настоящее время Казахстан занимает 22-е место в мире и 3-е место среди стран СНГ после России и Туркменистана по подтвержденным запасам «голубого горючего». Извлекаемые запасы газа утверждены на уровне 3,9 трлн кубометров, в том числе попутного - 2,6 трлн и природного свободного газа - 1,3 трлн кубометров.

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Порядка 30% добываемого газа идет на внутренние нужды, 30% - на экспорт, оставшиеся объемы закачиваются обратно в пласт для поддержания пластового давления, с целью повышения извлечения жидких углеводородов, и используются недропользователями на собственные технологические нужды.

По итогам прошлого года в стране газом (включая сжиженный) обеспечено 88,5% жилфонда, при этом в городах - 83,3%, в селах - 97,4%. Количество газифицированных населенных пунктов достигло 945 - на 2,1% больше, чем годом ранее. Наилучшие показатели - в ЗКО (231 населенный пункт), Жамбылской области (164 населенных пункта, +1,2% за год) и ЮКО (151 населенный пункт).

Протяженность газовых сетей составила 26,3 тысячи километров.

Для снижения дефицита ГСМ в Жезгазган привезут 900 тонн топлива

Тарифы на природный газ, транспортируемый по распределительным сетям, выросли в среднем по РК на 4,8% за год, до 17,05 тг за куб. метр.

Сжиженный газ, передаваемый по распределительным сетям, подорожал на 4,3% год-к-году, до 142,93 тг за 1 кг.

 

Сжиженный газ в баллонах подорожал сразу на 13% за год, до 2 556 тг за 50 литров.

По данным Минэнерго, тариф на газ в регионах складывается из оптовой цены на газ и влияния так называемого «инвестиционного тарифа». Более 60% всего газа в стране покупается за валюту. Соответственно, из-за корректировки тенге цена на газ возросла. Однако Национальный оператор в области газоснабжения «ҚазТрансГаз Аймақ» пока не перекладывает свои убытки на население. Второй порядок тарифа - цены на распределительные сети. В некоторых регионах Казахстана существует «инвестиционный тариф», то есть «ҚазТрансГаз Аймақ», по согласованию с населением, вкладывает свои деньги в газификацию (эта работа активно ведется, например, в Кызылординской, Актюбинской областях и ЮКО).

 

КазМунайГаз: "Цены на самый ходовой вид бензина вполне могут достичь цены в 155-157 тенге за литр"

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Вопрос дня
В Астане оплату проезда в автобусах предлагают включить в коммунальные счета горожан – 3 857 тенге в месяц. Предполагается, что при этом те, кто не ездит на общественном транспорте, получат возможность иметь бесплатную парковку. Как Вы к этому относитесь?
  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей

  • 1. Положительно, не надо будет оплачивать платную парковку
    3

  • 2. Положительно, это стимулирует пользование общественным транспортом и «разгрузит» дороги от автомобилей
    11

  • 3. Отрицательно, я не буду пользоваться общественным транспортом и мне не нужна бесплатная парковка
    12

  • 4. Отрицательно, я не хочу платить за других людей
    31

Цифра дня
7,43
трлн тенге
составила общая сумма пенсионных накоплений по состоянию на 1 сентября 2017 года
Цитата дня
Страховой рынок так и не превратился в эффективный механизм защиты имущественных интересов граждан и предприятий. Соответственно, остается пока еще очень низкой значимость этого рынка в развитии экономики страны
Данияр Акишев
Председатель Национального Банка РК
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