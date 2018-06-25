Олег Перфилов, «Павлодарэнерго»: «Зеленая энергетика экономически невыгодна и способна стать «большущей проблемой»

Глава «Павлодарэнерго» Олег Перфилов считает производство зеленой энергетики экономически невыгодным делом, способным стать «большущей проблемой» при гиперподдержке государства.

Руководитель энергокомпании, занимающейся производством и снабжением тепловой и электроэнергии в Павлодарской области, в состав которой входят три угольные ТЭЦ, поделился c «Къ» своим видением относительно ВИЭ (возобновляемые источники энергии).

«ГЭСы нужны… Ветровые установки… ну, скажу вам честно. В советские времена, на заре независимости, были проведены серьезнейшие исследования насчет ветровых мощностей. И у нас только два места в Казахстане, где сила ветра средняя превышает 8 м/с, которая экономически обоснована. Минимальная должна быть 5 м/с. Так вот это – Джунгарские ворота и Ерейментау. Все остальное – показуха, так как экономически невыгодно. А по солнцу перспективен только юг страны, что показывает карта солнечной активности», – говорит Олег Перфилов.

По его словам, зеленую энергетику поддерживает система, при которой угольные станции обязаны покупать энергию от ВИЭ за высокую цену, неконкурентоспособную в свободном рынке. Сейчас она составляет 29 тенге за кВт*ч.

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«Расчетный финансовый центр», который покупает у всех ВИЭ и потом ее распределяет, грубо говоря, продает всем угольным источникам пропорционально их выработке энергии. По сути, чтобы все понимали, электроэнергию по 29 тенге мы с вами оплачиваем все вместе взятые, – говорит спикер. – Потому что неконкурентоспособная она сегодня на рынке. А цена взята, исходя из срока окупаемости (ветрогенераторов – Курсивъ). Обозначили окупаемость в 25 лет, посчитали отбивку. Вентилятор мощностью 1 мегаватт, 0,5 мегаватт. А на него затраты, 2 млн евро выше», – приводит доводы спикер.

Если продавать по конкурентной цене, окупать установку придется 40 лет. На Западе вопрос решен только благодаря поддержке государства. Что привело к неоднозначному результату для традиционных источников энергии.

«Как житель Казахстана простой – я за них («зеленые технологии» – Курсивъ). Но как человек, который руководит угольными станциями, я не то что бы против… Считаю, что они должны быть. Но есть одна большущая проблема, которая может нас настигнуть. В Европе, когда дуют сильные ветра и очень жарко, так называемая «зеленая энергетика» приводит к тому, что традиционные станции вынуждены даже останавливаться. Это приводит к дополнительному износу оборудования, нагрузке на сети. Там начали задумываться – а правильно мы это делаем? У них доля, конечно, высокая, и нам пока это не грозит», – сказал Перфилов.

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Справка:

АО «Павлодарэнерго» включает все звенья энергоснабжения Павлодарской области (генерацию, транспортировку и сбыт энергоресурсов). В ее состав входят: Павлодарская ТЭЦ-2; Павлодарская ТЭЦ-3; Экибастузская ТЭЦ; ТОО «Павлодарские тепловые сети» (тепловые сети гг. Павлодар, Экибастуз); АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания»; ТОО «Павлодарэнергосбыт». Суммарная установленная электрическая мощность электростанциий составляет 662 МВт, по тепловой энергии установленная мощность — 2 240 Гкал/ч. Основное сырье, которое используется в производстве — каменный уголь Экибастузского бассейна. Само предприятие является частью «Центрально-Азиатской электроэнергетической корпорации» (АО «ЦАЭК).