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ОПЕК: фьючерсы на нефть потеряли импульс ввиду неопределенности

12.06.2018 17:40   565   0

Прогноз мирового спроса на нефть в 2017 и в 2018 году остались неизменными по сравнению с оценкой месяцем ранее, передает «Интерфакс».

В ежемесячном отчете ОПЕК говорится, что в 2017 году спрос вырос на 1,65 млн баррелей в сутки - до 97,20 млн б/с, в 2018 году - также на 1,65 млн б/с - до 98,85 млн б/с.

Предварительные данные за апрель показывают, что нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились за месяц на 6,7 млн баррелей - до 2 млрд 811 млн баррелей, что на 26 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, но все еще на 240 млн баррелей выше уровня января 2014 года. При этом запасы нефти показывают небольшой избыток на 400 тыс. баррелей, в то время как запасы нефтепродуктов демонстрируют дефицит в 26 млн баррелей по сравнению со средним 5-летним уровнем.

«Последние события на нефтяном рынке привели к ярко выраженной неопределенности относительно второй половины года. Так, цены на нефть сейчас на 30% выше, чем за тот же период прошлого года, при этом нефть Brent находится на уровне выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Падение запасов, здоровый спрос на нефть и геополитические события поддержали этот растущий тренд. Фьючерсы на нефть WTI также выросли до $65,09 за баррель, но отстают от других рынков из-за высокого производства нефти в США, а также укрепления доллара. Недавно фьючерсы на нефть потеряли некоторый импульс ввиду неопределенности, поскольку трейдеры готовятся к тому, что на рынок выйдет больше нефти», - говорится в отчете.

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«В то время как спрос на нефть в США, Китае и Индии демонстрирует некоторый потенциал роста, некоторые риски могут ограничить этот рост, включая замедления темпов экономического роста в основных экономиках мира, более высокое влияние изменения политики относительно розничных цен, и дальнейшая смена приоритетов в пользу природного газа», - считают аналитики картеля.

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