ОПЕК обсудит увеличение нефтедобычи на 300-600 тысяч б/с

Члены ОПЕК обсуждают компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение нескольких следующих месяцев, сообщает «Интерфакс».

По данным источников Bloomberg, несмотря на то, что Иран заявил в воскресенье, что выступает против любого увеличения текущих объемов добычи, официальные представители из числа других стран испытывают оптимизм, что на заседании 22-23 июня может быть достигнуто соглашение по относительно небольшому увеличению.

Впрочем, в публикации издания нет ясности, идет ли речь об увеличении нефтедобычи всеми участниками соглашения ОПЕК+ или только об объемах картеля.

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