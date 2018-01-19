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ОПЕК: В 2018 году уровень добычи нефти в Казахстане увеличится на 5%

19.01.2018 17:20   1450   0

Мировой спрос на нефть в 2017 году превышал уровень добычи в среднем на 0,5 млн баррелей в сутки, сообщает пресс-служба АФК.

Вчера был опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку. По мнению ОПЕК, рост цен на нефть повлечет увеличение уровня добычи странами, не входящими в ОПЕК в 2018 году. ОПЕК пересмотрела свой прогноз по увеличению уровня добычи не-ОПЕК на текущий год с повышением на 0,16 млн баррелей в сутки (б/с). Так, если в 2017 рост добычи вне картеля был равен 0,77 млн б/с, то в 2018 году он уже составит 1,15 млн б/с. Основным драйвером роста добычи нефти в 2018 году по мнению ОПЕК станет США, где добыча за год увеличится на 1,15 млн б/с.

Тем временем в декабре 2017 года общемировой уровень добычи вырос на 0,4 млн б/с до 97,49 млн б/с, из которых 65,07 млн б/с (включая газоконденсатные жидкости добываемые ОПЕК) приходится на страны вне картеля (+0,35 млн б/с).

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Диаграмма 1. Уровень добычи в странах не-ОПЕК в 2017 и 2018 годах, млн б/с:

Добыча нефти странами ОПЕК увеличилась на 42,4 тыс. б/с в декабре до 32,42 млн б/с. Рост добычи в Нигерии на 75,7 тыс. б/с был нивелирован снижением на 82,2 тыс. б/с в Венесуэле. Тем временем добыча заметно выросла в Алголе (+44,8 тыс. б/с) и в Алжире (+30 тыс. б/с). Ожидается, что в 2018 году уровень добычи нефти странами ОПЕК увеличится на 0,2 млн б/с до 33,1 млн б/с.

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Диаграмма 2. Изменения уровня добычи ОПЕК в декабре, тыс. б/с:

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По данным ОПЕК, спрос на нефть в 2017 году вырос на 1,57 млн б/с и составил 96,99 млн б/с. Ожидается, что в 2018 году мировое потребление нефти вырастет на 1,53 млн б/с (соответствует предыдущему прогнозу) и составит в среднем 98,51 млн б/с. Спрос в странах ОЭСР, как предполагается, вырастет на 0,29 млн б/с. 

Диаграмма 3. Мировой спрос на нефть в 2017 и 2018 годах, млн. б/с:

Суммируя вышесказанное, по данным ОПЕК, мир с каждым днем все ближе к балансу на нефтяном рынке. Так, в 2017 году спрос на нефть превышал уровень добычи в среднем на 0,5 млн б/с.

Диаграмма 4. Баланс на рынке нефти на 2017 год:

Если подсчеты картеля верны, то в 2018 году спрос на нефть будет превышать предложение на 0,71 млн б/с. Отметим, что основной целью соглашения ОПЕК+ было сократить запасы нефти ниже среднего пятилетнего уровня. Запасы в странах ОЭСР в ноябре 2017 года снизились на 16,6 млн баррелей до 2 933 млн баррелей, что превышает средний пятилетний уровень на 133 млн баррелей.  

МЭА прогнозирует рост спроса на нефть в 2018 году

Средний уровень добычи нефти в Казахстане в ноябре составил 1,81 млн б/с. Увеличение в месячном исчислении составило 0,12 млн б/с, а в годовом – 0,11 млн б/с. Рост в основном был связан с рекордно высоким уровнем добычи на Тенгизском месторождении и увеличением добычи на Кашагане, что связано с началом обратной закачки газа. По прогнозам, уровень добычи нефти в Казахстане вырастет на 0,09 млн б/с в 2018 году и составит в среднем 1,82 млн б/с.

Напомним, что ОПЕК и несколько стран вне организации в конце ноября прошлого года договорились продлить действие глобального пакта об ограничении добычи сырья до конца 2018 года ради выравнивания баланса спроса и предложения. Сделка ОПЕК+ обеспечила рост цен на нефть до трёхлетних максимумов. Фьючерсные контракты на североморскую смесь Brent в настоящий момент торгуются около $68,6 за баррель.

  • Источник:
  • пресс-служба АФК
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Цитата дня
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