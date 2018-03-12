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От 70% до 90% ювелирного рынка Казахстана находится в тени

12.03.2018 10:19   1261   0 Автор: Айгуль ИБРАЕВА

К богатому на праздники марту цены на ювелирку в Казахстане выросли на 9% за год - для золотых украшений и на 7% - для серебряных. При этом, по разным оценкам экспертов Energyprom.kz, от 70% до 90% ювелирного рынка Казахстана находится в тени.

Только за месяц украшения из драгоценных металлов подорожали на 0,3-0,4%.

По итогам февраля золотые ювелирные изделия обходились казахстанцам в 15,4 тыс. тенге за грамм - на 0,3% дороже, чем в январе, и на 8,8% дороже, чем годом ранее.

Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов страны - в Астане (сразу 23,9 тыс. тг за грамм, +13,9% за год), Усть-Каменогорске (18,6 тыс. тг за грамм, +3,5% за год) и Актау (18,3 тыс. тг за грамм, +7,3% за год).

На серебряные украшения цены выросли за месяц на 0,4%, за год - на 7,4%, до 1,4 тыс. тг за грамм. Дороже всего ювелирку из серебра покупали казахстанцы в Атырау (1,9 тыс. тг за грамм), Алматы (1,8 тыс. тг) и Астане (1,8 тыс. тг).

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В то же время, наряду с официальными ценами на «белую» продукцию, картину может портить контрафакт. Так, по разным оценкам экспертов, от 70% до 90% ювелирного рынка Казахстана находится в тени. Контрабандисты везут дешевый товар из Турции, Кыргызстана, Армении и России. Таможенные сборы они не платят, экспертизу качества изделий не проходят. Поэтому цена на «левую» ювелирку непроверенного качества в разы ниже той, которую в Казахстан привезли легально.

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Качество ювелирных изделий и соблюдение требований закона в этой сфере контролирует Комитет технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК. В прошедшем году в результате 64 внеплановых проверок в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и городах Астана и Алматы были выявлены нарушения в 23 случаях. Реализаторы некачественных золотых украшений были оштрафованы на сумму свыше 5 млн тенге.

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Напомним, с 17 июля 2016 года в Казахстане не допускается продажа драгоценных металлов и драгоценных камней без:

- оттиска именника, наносимого изготовителем изделия; единого пробирного клейма РК, с изображением символа «Головы барса» и международной аббревиатуры Казахстан «KZ», с кодами уполномоченных организаций;
- экспертного заключения, выданного уполномоченной организацией (юридическое лицо, аккредитованное на проведение экспертизы драгоценных металлов и камней),
- акта государственного контроля, выдаваемого уполномоченным органом при ввозе (вывозе) на территорию(-и) РК из стран, не входящих в ЕАЭС драгоценных металлов и камней, до совершения таможенных операций (таможенное декларирование и таможенная очистка).

Мировые цены на нефть растут

Кроме того, при использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, на ярлыках надо указывать, что камень не является драгоценным.

В январе 2018 казахстанские металлурги произвели почти 6 тонн необработанного и полуобработанного золота - сразу на 24,2% больше, чем годом ранее. В многолетней динамике производство золота уверенно растет от года к году.

Иная ситуация - для серебра. За январь текущего года было выпущено 59,6 тонны необработанного серебра, что на 12,2% меньше аналогичного периода годом ранее. В многолетней динамике производство серебра сокращается с 2016 года.

Золото в РК выпускают такие крупные компании, как АО «Altyntau Resources» (дочерняя компания «Казцинк»), «ГМК Казахалтын», «RG Gold» и т.д.

Ключевые производители серебра - например, «KAZ Minerals» (серебро - попутная продукция, как и золото, основной продукт - медь), «Казцинк» (серебро - также попутный продукт, основной - цинк, также выпускает медь и свинец), и российская компания «Polymetal International plc» (помимо серебра также производит золото и медь).

Среди крупных производителей ювелирных изделий - например, алматинские компании «Сильвер Экспорт» и «Stone Craft» и т.д.

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С 1 июля 2018 года в Казахстане будут введены электронные автопаспорта. В электронный паспорт попадет вся история машины или мотоцикла с момента его изготовления или ввоза в ЕАЭС. Как Вы относитесь к этой инициативе?
  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами

  • 1. Позитивно, это упростит оформление документов на авто в ЕАЭС
    35

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
    75

  • 3. Отрицательно, это потребует времени и расходов на создание паспорта
    18

  • 4. Отрицательно, появятся проблемы с неправильно оформленными документами
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...Знаете, у Никколо Макиавелли в книге «Государь», когда он советует государям, как работать, есть пунктик, что государь имеет право слово данное взять назад, если это в интересах государства и этого лидера...
Нурсултан Назарбаев
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