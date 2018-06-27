Перейти на биржевую торговлю нефтепродуктами предлагают в КМГ

Казахстану нужно перейти на биржевую торговлю нефтепродуктами в целях прозрачного ценообразования на данные продукты, считает заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов.

«Что касается прозрачности рынка, это тоже тот вопрос, который все постоянно задают, мы хотели бы как «КазМунайГаз» сказать, что на сегодняшний момент мы вышли с предложением в министерство энергетики о том, чтобы перевести торговлю нефтепродуктами в стране на биржевую основу. И мы всячески приветствуем этот процесс и надеемся, что в ближайшее время это будет рассмотрено, соответствующее решение будет принято, и мы перейдем полностью на продажу нефтепродуктов в стране на основу биржевой торговли», - сказал он на конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2018» 27 июня.

Данияр Тиесов отметил, что если будет биржевая торговля нефтепродуктами, то это открытые котировки, понятные правила игры, и тогда вопросы «кто у кого покупает и почему, где, что происходит, автоматически уйдут».

«Поэтому мы со своей стороны, как «КазМунайГаз», заявляем, что очень заинтересованы, чтобы этот процесс как можно быстрее был пройден, и мы готовы перейти на торговлю. Что останавливало раньше? Это то, что у нас раньше было недостаточно продуктов, и когда ты завозишь продукты из другой страны, то, соответственно какой-то логики, там выпендриваться нет», - сказал он.

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«На сегодняшний момент, когда мы профицитны по видам продукции есть все основания, чтобы в стране продавались продукты через биржу, а издержки вывозились в сопредельные страны. В нашем понимании это будет понятный механизм для всех: и для госорганов, и для фискальных органов, и для участников рынка, и для потребителей. Все будет прозрачно», - добавил он.