Первую ветряную электростанцую в Атырауской области построят за 12,3 млрд тенге

В Исатайском районе начато строительство первой в регионе ветряной электростанции мощностью 52 мегаватта, сдача ее в эксплуатацию планируется на 2020 год, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Строительство электростанции ведется в рамках развития программы по строительству возобновляемых источников электроэнергии. Проектом предусмотрено строительство ветроустановок, а также строительство двух подстанций с последующим их подключением к линиям АО «Атыраужарык».

Инициатором проекта является ТОО «ВетроЭнерготехнологии».

«Стоимость проекта составляет 12,3 млрд тенге. Срок окончания строительства - 2020 год. Строительство ведется за счет инвесторов. Данная станция будет вырабатывать порядка 13-14% всей вырабатываемой электроэнергии по Атырауской области», – рассказал руководитель управления энергетики и ЖКХ области Жумабай Карагаев.

Для строительства была выбрана местность Манаш на берегу Каспийского моря. Выбор неслучаен. Согласно исследованиям, именно здесь чаще всего дуют ветра, средняя скорость которых составляет 10-12 метров в секунду. Для стабильной работы электростанции достаточно и 4 м/с.

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Всего планируется поставить 36 ветроустановок. На данный момент семь уже смонтировано. Вес каждой из них составляет порядка 230 тонн, а высота более 100 метров.