ПНХЗ с начала месяца переработал почти 150 тысяч тонн нефти

Павлодарский нефтехимический завод (ПНХЗ) вышел на нормальный технологический режим работы. Пресс-служба организации сообщает, что переработано уже 149,8 тыс. тонн нефти с начала месяца. Как сообщает пресс-служба ПНХЗ, на заводе завершены ремонтные работы и проведены пусковые операции. А с начала месяца переработано почти 150 тыс. тонн нефти.

«Суточная производительность по нефти составляет 16,4 тыс. тонн, работа ведётся по производственному плану. Суточное производство бензинов экологического класса К4 - в объеме 4,5 тыс. тонн, дизельного топлива экологического класса К4 – 5,2 тыс. тонн. Переработка сырья ведётся по утверждённому Министерством энергетики РК плану», - говорится в сообщении.

Напомним, что 3 февраля на ПНХЗ произошло возгорание на комплексе первичной переработки нефти. Жертв и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 23 сотрудника и восемь единиц техники АО «Өрт сөндiрушi».

Фото: kmgrm.kz