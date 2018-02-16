Почему мешок казахстанского угля - на вес золота?

Цены за мешок угля выросли в разы. В минувшую среду министр энергетики Канат Бозумбаев, посетив угольные разрезы Экибастуза, попытался разобраться в возникшем вопросе.

Население отдельных регионов страны столкнулось с проблемой дефицита угля и, соответственно, высоких розничных цен на него. Например, в сёлах Алматинской области цена за одну тонну угля на распределительных узлах доходит до 8 000 тенге, жители приобретают тонну за 15 000 тенге, а в отдельных случаях и за 25 000–28 000 тенге. За мешок угля нужно отдать 1 500–1 800 тенге. Мешка хватает на два-три дня (в зависимости от коэффициента зольности угля), а на отопительный сезон для дома площадью 70–150 квадратных метров, например, требуется от четырёх до десяти тонн угля (опять же, в зависимости от зольности). В Павлодарской области, где находятся крупнейшие экибастузские угольные разрезы, уголь разреза Богатырь потребителю-частнику реализуют по цене около 8 000 тенге, а майкубенский – 15 000–18 000 тенге за тонну.

Одна из экибастузских компаний-посредников выставила на сайте услуг официальный прайс-лист, согласно которому потребителю майкубенский уголь предлагается по цене 11000 тенге за тонну (мешок 50 килограммов – 800 тенге), талдыкольский – 9 000 и 700 тенге соответственно, богатырский рядовой – 7 000 и 600 и богатырский сортовой – 8 700 и 700 тенге. (Уголь разреза Восточный уходит напрямую промышленным предприятиям и энергостанциям, поэтому в прейскуранте отсутствует). Компания-поставщик готова доставить уголь потребителю и даже «закидать в углярку». Пенсионерам гарантированы скидки.

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Вместе с тем, по данным представителей крупнейших угольных компаний страны, занимающихся разработкой разрезов Богатырь, Восточный, Майкубенский, Шубаркольский, Каражыра отпускные цены на уголь колеблются в пределах 2 100–2 500 тенге за тонну.

Временные проблемы

Впрочем, как отметил в ходе своего визита Канат Бозумбаев, проблемы с поставками коммунально-бытового угля в стране не системные. «Мы за выходные провели мониторинг всей территории страны на наличие угля, – открывая совещание в акимате Экибастуза прокомментировал ситуацию министр, – и должен сказать, что в нескольких райцентрах страны зафиксировали отсутствие угля. Это носило временный характер, потому что там нет железной дороги, и вывоз осуществлялся автомобильным транспортом. Премьер-министр дал указание, чтобы эти вопросы были на контроле акимов. Думаю, в ближайшие день-два ситуация выправится».

По словам министра, рост добычи угля в 2017 году составил 8,3%. Поставки на внутренний рынок – более 18%. «Говорить о том, что в Казахстане какой-то кризис с углем, не приходится. Задача в том, чтобы разработать стройный график вывоза топлива и железнодорожным, и автомобильным транспортом», – пояснил Бозумбаев.

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Он также изложил свой взгляд на разницу цен при продаже населению угля тоннами и мешками: «Это либеральная часть ценообразования, она никак не регулируется. Разрезы сами устанавливают цены и занимаются отправкой угля. Нашлись товарищи, которые решили на этой ситуации подзаработать. Конечно, какие-то угольные склады на такой период в регионах должны быть. Отрегулировать цены при наличии складов – в руках даже не акимов областей, а акимов райцентров, которые лучше всех знают, сколько угля необходимо жителям».

Вместе с тем министр подчеркнул, что с компаниями, которые не будут заниматься усреднением, фракционированием и обогащением угля, не будут перезаключаться контракты на недропользование. И в качестве положительного примера привёл разрез «Восточный» АО «ЕЭК», где уже давно занимаются усреднением угля, его фракционированием, а сейчас работают над обогащением, что позволит существенно расширить географию рынков сбыта и объёмы поставок коммунально-бытового угля.

Кто занимается перевозкой угля?

Председатель правления АО «КТЖ – Грузовые перевозки» Оралхан Кулаков доложил, что «в январе погружено 8,9 млн тонн угля, что составляет 89,4% к плану. Для коммунально-бытовых нужд перевезено 497 тыс. тонн или 75% к аналогичному периоду прошлого года. Вагоны остались недогружены к заявленным планам на 1,1 млн тонн угля коммунально-бытового назначения вследствии предоставления угольными разрезами отказных писем по погодным условиям» и обратил внимание на необходимость увеличения объёмов перевозки угля именно национальной компанией, тогда как сейчас «перевозками занимаются фирмы, не имеющие подвижного состава».

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Канат Бозумбаев указал на необходимость создавать большее число железнодорожных тупиков, где можно реализовывать уголь:

«Например, в Алматы порядка 10–12 тупиков, а уголь отпускают лишь с двух. Понятно, что у угольных компаний есть свои любимые трейдеры и дилеры, но должна быть здоровая конкурентная среда», – сказал министр.

Он также предложил крупным игрокам на угольном рынке и АО «НК «КТЖ» немедленно приступить к согласованию графиков перевозок угля на текущий год: «Необходимо развозить уголь в течение всего года, а не только когда наступают холода».

В заключение Канат Бозумбаев поделился с журналистами своим видением перспектив мирового угольного рынка: «Они весьма туманны. Многие страны Западной Европы, Китай отказываются от технологий сжигания угля. На фоне этого мы осуществляем первые поставки угля в страны Восточной Европы, Финляндию, Японию через дальневосточные порты. В такой ситуации необходимо осваивать новые технологии переработки угля, главная из которых, конечно, углехимия».