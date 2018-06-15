Подсядет ли Казахстан на нефтяные деньги снова?

Возвращение высоких цен на нефть создает риски и для новой зависимости Казахстана от нефтяных поступлений. Как избежать нефтяного соблазна, не упустить возможность проинвестировать в другие секторы экономики и стоит ли рассчитывать на пресловутую диверсификацию – с «Къ» поделились аналитики.

В весеннем докладе Всемирного банка по экономике Казахстана прогноз по росту ВВП на 2018 пересмотрен с 2,6% до 3,7%, что связано с улучшением данных по ценам и объемам добычи нефти. Учитывая, что прогнозируемые цены на нефть достигнут в среднем $65 за баррель в 2018–2020 годах, баланс счета текущих операций должен улучшиться и перейти от дефицита к профициту.

В документе не исключается, что возврат к проциклической макроэкономической политике может привести к рискам проявления «голландской болезни», что повлияет на снижение конкурентоспособности экономики.

Свежа ли память о дорогой нефти?

Специалисты подчеркивают, что риск снова подсесть на так называемую нефтяную иглу есть у любой сырьевой экономики. Существует опасность, что очередной рост цен на сырьевые товары, обеспечивающий рост поступлений в бюджет, принесет ощущение успокоения и уверенности в будущем, а значит отсрочит принятие необходимых решений, предполагает эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачёв. «В результате благоприятная возможность – увеличить инвестиции в несырьевые отрасли и инфраструктуру – будет в очередной раз упущена. А следующее окно возможностей может открыться не скоро», – не исключает он.

Бозумбаев: Запрет импорта бензина не скажется на ценах

Однако в Казахстане есть механизмы, способные помочь избежать этого. Повторение такой проблемы регулярно происходит практически в любой сырьевой экономике, которая использует средства от продажи сырья для исполнения бюджета напрямую, считает другой специалист. «Минимизация возможна только при изымании средств или направлении в развитие самодостаточных бизнесов в совершенно других сферах, имеющих иную периодичность циклов и смещение по фазе относительно сырьевого. Хотя это теория, а практика говорит о том, что сделать это трудно», – говорит ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Ненефтяные фонды

В Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) угрозы возвращения голландской болезни не столь велики. Во многом это связано с системой накопления средств в Нацфонде РК. К примеру, существенная часть валютной выручки поступает в Нацфонд в виде налоговых поступлений, который, в свою очередь, в основном инвестирует за рубежом, соответственно в иностранной валюте. Компания-экспортер, имея счета в иностранных и казахстанских банках, конвертирует валютную выручку лишь по мере необходимости, рассказывает эксперт аналитического центра АФК Мерей Исабеков. «Подобный механизм позволяет избегать прямого предложения иностранной валюты, вследствие которого курс национальной валюты может укрепляться, дестимулируя тем самым экспорт и усиливая давление на платежный баланс», – пояснил он.

На Алаколе прошла инспекция отелей в преддверии туристского сезона

К слову, на конец апреля 2018 года активы Нацфонда составляли $58,88 млрд. Золотовалютные резервы – $30,99 млрд, которые при необходимости регулятор может пополнять за счет покупки валюты на внутреннем рынке. «Также не стоит забывать об ЕНПФ – фонде размером в 8,14 трлн тенге. Практически треть данных средств инвестирована в иностранной валюте. За 2017 год средства у ЕНПФ увеличились более чем на 1 трлн тенге. Гипотетически, ежегодно ЕНПФ может требоваться иностранной валюты примерно на 300 млрд тенге на указанные инвестиционные цели», – напомнил г-н Исабеков.

В целом же платежный баланса Казахстана в последние годы был дефицитным, однако в первом квартале 2018 года вновь приблизился к нулю.

Напомним, что Нацфонд в основном пополняется за счет прямых налоговых поступлений от недропользователей. Однако также не стоить забывать и об инвестиционном доходе. Так, за 2017 год налоговые поступления в НФ составили 2,0 трлн тенге, тогда как инвестиционные доходы от управления фондом были равны 1,43 трлн тенге.

«Вопрос не столько в том, за счет чего пополняется Нацфонд РК, нефтегазовые и горнорудные доходы ничем не хуже других, а в том, как и насколько эффективно используются эти средства.

Где невыгодно болеть: Алматинская область лидирует по росту цен на лекарства

Полностью уйти от сырьевой зависимости, я думаю, вряд ли возможно. Сложно развивать с нуля совершенно новые отрасли, вступив в мировую технологическую гонку с большим отставанием», – добавил аналитик ФИНАМ.

Сбудется ли диверсификация?

К слову, идее развития недобывающих отраслей, деления экономики на кластеры, поиску новых отраслей развития экономики в Казахстане уже более 10 лет. Но все чаще они звучат в последние годы.

«Диверсификация экономики – это процесс многоплановый и очень длительный. Его эффект нельзя оценить наполовину, общая эффективность слишком прочно связана с множеством смежных экономических направлений», – говорит старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Например, перенося инвестиции с добывающего сектора на производственный, приходится сталкиваться с проблемами оптимизации рынка труда. Это тоже очень медленный процесс, и таких примеров очень много.

Эффективность мер по диверсификации будет видно лишь на горизонте 4-7 лет, когда можно будет оценить их рост в структуре ВВП. «Длительный срок реакции экономики на изменение условий хозяйствования мешает объективно оценивать правильность выбранного курса, но это неизбежный риск, который просто нужно учитывать», – пояснил Алексей Калачёв.

Опираться все же придется на те преимущества, которые имеются: дешевое и доступное сырье, недорогая и квалифицированная рабочая, доступная и качественная транспортная, инженерная, финансовая, информационная и социальная инфраструктура (которую нужно отчасти модернизировать, отчасти построить заново). Необходимо развивать переработку, производство конечной продукции с высокой долей добавленной стоимости, имеющей экспортный потенциал. Самый простой и прямой путь для этого – создание совместных предприятий с глобальными высокотехнологическими компаниями: это даст приток инвестиций и доступ как к самим новым технологиям, так и технологиям их обновления, говорит Алексей Калачёв.

«Но этого недостаточно. Внешние рынки высококонкурентны. Большим потенциалом должен обладать внутренний рынок, который нужно развивать. Прежде всего стимулировать рост внутреннего потребительского спроса, чего невозможно добиться без обеспечения роста доходов и благосостояния населения страны», – считает аналитик ФИНАМ.

Экономика Казахстана развивается неплохими темпами, отчасти используется опыт России, отчасти – мировая практика, что дает неплохой результат. Однако об итогах говорить преждевременно. Признаков «голландской болезни» в экономике Казахстана сейчас не видно. Локальный рост цен на нефть не окажет влияния на общую экономическую стратегию Казахстана, так как в глобальном экономическом плане есть несколько вариантов развития событий, резюмировала г-жа Бодрова.

Привлекательность отраслей

При соблюдении указанных условий, широкий спектр перерабатывающих отраслей может стать интересным для иностранных инвесторов. Это и химическая промышленность, и нефтехимия, и машиностроение в самом широком спектре, считает Алексей Калачев.

Из данных CIA World Fact Book следует, что 6,1% мирового ВВП приходится на сельское хозяйство (2014). Хоть доля является относительно маленькой, в абсолютном выражении составляет $4,77 трлн. Тем временем, по данным Мирового банка, сельскохозяйственные земли в мире составляют 48,63 млн квадратных километров, а на Казахстан приходится 2,17 млн кв. километров или 4,5%. Гипотетически, потенциал сельскохозяйственного сектора Казахстана может превышать $200 млрд, при условии, что будут решены проблемы с переработкой и сбытом продукции, считает Мерей Исабеков. При росте сельского хозяйства толчок к дальнейшему развитию получат другие отрасли страны: логистика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, финансовый сектор и другие.

«При правильной подаче своих инвесторов могут найти сельскохозяйственный, промышленный, транспортный и туристические секторы. Сельскохозяйственный сектор может быть интересен в том числе с точки зрения дешевизны и доступности земельных ресурсов. Тем временем любое производство экономически целесообразно размещать ближе к источникам сырья, тогда как с точки зрения сбыта Казахстан находится в центре евразийского материка, что логистически привлекательно», – заключил он.